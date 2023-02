Dortmund und die Joker-Tore - Terzic schwärmt von "Qualität des Kaders"

Sechstes Pflichtspiel, sechster Sieg. Borussia Dortmund präsentiert sich im Jahr 2023 weiter in exzellenter Form und gewann am Samstag in Bremen mit 2:0 - einmal mehr auch dank einer starken Bank.

Die "Effizienz" sei sicherlich der Schlüssel zum Sieg beim SV Werder gewesen, meinte Julian Brandt bei "Sky". "Wir können gut von der Bank nachschießen, seit wir seit dem Winter alle Mann an Bord haben", so der Torschütze zum 2:0 weiter.

Terzics doppelte Freude dank Bynoe-Gittens

Auch der Dortmunder Trainer verweist sofort auf einen Umstand, der vor dem Jahreswechsel aufgrund zahlreicher Verletzungen beim BVB so in der Breite nicht gegeben war: "Die Qualität des Kaders." Diskussionen über die Startaufstellung versteht Edin Terzic daher derzeit nicht. "Wir haben schon immer gesagt: Es gibt Spieler, die für uns starten, Spieler, die für uns das Spiel beenden und Spieler, die das Spiel für uns entscheiden. Es ist das zehnte Mal in der Bundesliga, dass Spieler von der Bank für uns treffen. In der Champions League und dem Pokal hatten wir es auch schon."

In der Tat sind die zehn Joker-Tore sogar Bestwert in der Liga. "Das ist im Moment sehr wichtig für uns, auf alle Begebenheiten im Spiel reagieren zu können." Dass mit dem 18-jährigen Jamie Bynoe-Gittens obendrein einer der jungen Dortmunder Spieler das 1:0 an der Weser erzielte, freute Terzic gleich doppelt: "Das zeigt auch wieder, dass die jungen Spieler bei uns im Kader nicht nur dabei, sondern auch wichtig sind."

"Drücken die Daumen": Bangen um Moukoko

Ein anderer 18-Jähriger bereitet der Borussia dagegen Sorgen: Youssoufa Moukoko, der gegen Bremen nach einem Foul von Leonardo Bittencourt früh mit einer Verletzung am linken Bein ausschied. "Es sieht bei ihm leider nicht so gut aus, auch wenn wir noch keine genaue Diagnose haben. Es wird wahrscheinlich bis Montag dauern, bis wir die Bilder haben. Wir drücken ihm die Daumen", sagte Terzic.

Schon für das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zu Hause gegen den FC Chelsea (Mittwoch, 21 Uhr) dürfte die personelle Situation der Dortmunder damit also wieder um eine Alternative ärmer sein als zuletzt.