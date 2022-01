Dortmund und die Haltungsfrage: Bellingham als Vorbild

Über die Frage nach der richtigen Haltung wird nicht nur in Politik und Gesellschaft diskutiert, sondern auch bei Borussia Dortmund. Jude Bellingham taugt dabei als Vorbild für das, was sich BVB-Trainer Marco Rose künftig noch stärker von seiner Mannschaft wünscht.

Wo der Ball ist, da ist Jude Bellingham. Diese Formel galt in der Hinrunde eigentlich in jeder Partie, in der der 18-Jährige mitwirkte. Der Engländer hat sich trotz seines noch jungen Alters zum unumstrittenen Führungsspieler bei Borussia Dortmund gemausert und sich zu einem Vorbild in genau jener Teil-Disziplin entwickelt, die Trainer Marco Rose bei seinen Profis im zweiten gemeinsamen Halbjahr noch stärker ausgebildet sehen möchte: der Haltung.

Bellingham schont weder sich noch den Gegner

Bellingham hat nicht nur einen unwiderstehlichen Drang nach vorne, er geht nicht nur gerne in Dribblings, bereitetet Tore vor oder schießt sich selbst. Nein, Bellingham ist sich auch in der Arbeit gegen den Ball für keinen Weg zu schade. Nicht selten ist er es, der nach einem mit seiner Beteiligung abgeschlossenen Angriff als einer der ersten wieder in die Defensivduelle wirft. Er schont den Gegner nicht - und sich selbst auch nicht. Mitunter wirkt es gar so, als wolle er notfalls das Spiel allein gewinnen. Dass das nicht immer gelingt in einer Mannschaftssportart, liegt in der Natur der Sache. Ebenso, dass er seinen jugendlichen Drang noch nicht immer zu 100 Prozent unter Kontrolle hat und sich dadurch manchmal selbst ausbremst - wie bei seiner fünften Gelben Karte am vorletzten Hinrundenspieltag gegen Fürth, die dazu führte, dass er den Jahresabschluss in Berlin (2:3) verpasste.

Für Rose und den BVB ist Bellingham trotz dieser kleinen Makel in der Gesamtbilanz ein absoluter Glücksfall. Gäbe es mehr von seiner Sorte, Dortmund stünde wohl noch merklich besser da. Zumindest müsste der BVB-Trainer dann nicht immer mal wieder über Haltungsfragen sprechen. Extern, vor allem aber auch intern, wo er dieses Thema zum Vorbereitungsstart noch einmal in den Blickpunkt gerückt hat. Nicht zufällig erinnerte Rose vor dem Rückrundenauftakt in Frankfurt am Samstag noch einmal an den Saisonstart, als der BVB reichlich Spektakel bot und die Vorstellungen ihres damals noch neuen Trainers schnell umsetzte. Dortmunds Spiel damals war zwar keinesfalls perfekt, aber energetisch und wuchtig. Und damit ganz anders als zum Ende der Rückrunde, als sich die Dortmunder Profis kraft- und antriebslos über die Ziellinie zu schleppen schienen.

Dortmund soll für Fußball stehen, der Energie ausstrahlt, mit und gegen den Ball. Marco Rose

Für die Rückrunde nun wünscht sich Rose eine höhere Nachhaltigkeit in der Umsetzung der Inhalte. Das beinhalte, erklärte er vor dem Frankfurt-Spiel, "auch das Wort Dranbleiben". So wie es Bellingham tut. Mit Hartnäckigkeit, ohne Kompromisse und ohne Schonung. "Dortmund", bekräftigte Rose, "soll für Fußball stehen, der Energie ausstrahlt, mit und gegen den Ball." Dass das nur mit der inneren richtigen Haltung gelingt - die Rose nicht mit der grundsätzlichen Einstellung oder Mentalität seiner Spieler gleichgesetzt sehen will -, liegt für den BVB-Trainer auf der Hand. Der stets mutig und engagiert auftretende Bellingham, der sich dadurch rasend schnell unverzichtbar machte, ist dafür das beste Beispiel.