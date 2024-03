Dortmund und die Frage nach dem Sabitzer-Ersatz

Ohne Taktgeber Marcel Sabitzer empfängt Borussia Dortmund am Sonntag Eintracht Frankfurt. Wer den Österreicher ersetzt, ist offen - auch Julian Ryerson wird ausfallen.

Zwei Siege in Folge in der Bundesliga dazu der Erfolg und das Weiterkommen gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch: Nach schwierigen Wochen geht Borussia Dortmund mit neuem Rückenwind in das Duell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), bevor sich eine Länderspielpause anschließt und danach alle Topteams aus der Liga warten. "Mit Frankfurt endet ein Block. Da wird es extrem wichtig, dass wir mit einem Sieg in die Pause gehen. Und danach wird es intensiv weitergehen", weiß Trainer Edin Terzic.

Gegen die SGE wird der 41-Jährige erwartungsgemäß auf Sebastien Haller verzichten müssen, Rechtsverteidiger Julian Ryerson fehlt wie gegen die PSV Eindhoven am Mittwoch wegen einer Hautentzündung, zudem ist Marcel Sabitzer nach seiner Roten Karte im letzten Ligaspiel gegen Werder Bremen für die Partie am Wochenende und die folgende bei Bayern München (30. März, 18.30 Uhr) gesperrt.

Mehrere Optionen rechts hinten und im Zentrum

Auf den Positionen des Rechtsverteidigers und im zentralen Mittelfeld muss Terzic also Lösungen finden. In der Champions League hatte Niklas Süle rechts hinten ausgeholfen, innen könnten dann gegen Frankfurt Mats Hummels und Nico Schlotterbeck stehen. Es ist die naheliegende Reaktion auf Ryersons Ausfall, der Trainer will sich aber naturgemäß noch nicht in die Karten schauen lassen: "Niklas Süle ist natürlich eine Option, Marius Wolf genauso, auch Mateu Morey hat zuletzt ein paar Einsätze gehabt."

Im Zentrum sind die Möglichkeiten noch größer. Neben Emre Can könnte auf der Doppelsechs Salih Özcan als defensivere Option starten, auch Julian Brandt und Marco Reus haben die Position in dieser Saison schon besetzt. Und auch der lange verletzte Felix Nmecha ist inzwischen eine Option von Beginn an.

Terzic traut Nmecha zu, "länger zu spielen"

"Felix ist seit zweieinhalb Wochen im Mannschaftstraining, das tut ihm gut", sagt Terzic: "Er hat zuletzt rund 30 Minuten in der Champions League gespielt, wir hätten ihm auch einen Ticken länger zugetraut." Nun ginge es darum, "wie er die Belastung verkraftet hat". Die Werte seien gut: "Wir trauen ihm zu, länger zu spielen."

Wie der Ausfall von Sabitzer ersetzt werden kann, wird eine große Rolle aufs Dortmunder Spiel haben - zuletzt war der Österreicher in ausgezeichneter Form. "Marcel wird immer besser und immer wichtiger für uns", sagt Terzic.

Leichte Entwarnung bei Sancho

Eine gute Nachricht gibt es dagegen von Jadon Sancho. Nachdem der Brite gegen die PSV vorzeitig angeschlagen vom Platz musste, wurde in der Diagnostik "nichts Großes" festgestellt, berichtete sein Coach: "Er arbeitet heute individuell und soll morgen das Abschlusstraining mitmachen." Und sollte es für Frankfurt nicht reichen, wäre es "nichts Langwieriges".