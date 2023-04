Dortmund überholt die Bayern

"Deutscher Meister wird nur der BVB." Das sangen die Fußball-Fans von Borussia Dortmund am Samstagabend. Ganz so weit ist es zwar noch nicht. Grund zum Feiern hatten die Fans aber mehr als genug.

Am Nachmittag hatte der FC Bayern in der Bundesliga überraschend mit 1:3 beim FSV Mainz 05 verloren. Am Abend konnten die Dortmunder daher den ersten Platz in der Tabelle erobern. Und das schafften sie auch: Gegen Eintracht Frankfurt zeigten sie eine starke Leistung und gewannen klar mit 4:0.

Nun steht Dortmund mit einem Punkt Vorsprung auf Platz eins. Das ist etwas Besonderes: Die letzten zehn Jahre standen zu diesem Zeitpunkt der Saison immer die Bayern vorn. Am Ende holten sie jeweils den Titel.

In dieser Saison könnte das seit Langem mal wieder einer anderen Mannschaft gelingen. "Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch fünf Spiele vor uns", sagte Dortmunds Spieler Karim Adeyemi. "Wir haben gezeigt, was wir können. Wenn wir so die nächsten Spiele spielen, wird es sehr gut ausschauen."