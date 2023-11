"Dortmund-Spiel als Beispiel": Heidenheim schnuppert in München am Auswärtspunkt

Mit einem Doppelschlag glich Heidenheim beim FC Bayern zwischenzeitlich aus. Auch wenn es am Ende nicht ganz zum Punkterfolg reichte, erinnerte die Partie doch an das 2:2 bei Borussia Dortmund.

Vor dem sechsten Auswärtsspiel für Heidenheim in der Bundesliga las sich die Bilanz übersichtlich, denn der Aufsteiger konnte in der Fremde erst einen Punkt erspielen - allerdings gelang dieser in Dortmund (2:2). Und zwischenzeitlich sah es auch in München so aus, als ob die Gäste von der Ostalb etwas mitnehmen könnten, per Doppelschlag hatten Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste in der zweiten Hälfte ausgeglichen.

Schon vor der Partie hatte Trainer Frank Schmidt gefordert: "In dem Moment, in dem die Tür aufgeht, musst du da sein." In der ersten Hälfte ging sie nicht wirklich auf und dennoch gab man sich nach einem 0:2 zur Pause noch nicht geschlagen, auch weil man in der kurzen Bundesliga-Geschichte schon Ähnliches erlebt hatte. "Wir wollten uns das Dortmund-Spiel als Beispiel nehmen", verriet Kleindienst bei "Sky".

Heidenheim schwört sich in der Pause ein

Auch damals im September hatte der FCH zur Pause mit zwei Toren zurückgelegen und dennoch am Ende einen Punkt aus dem Signal-Iduna-Park mitgenommen. Deshalb habe man in der Kabine beschlossen, "wir wollen sagen, wir haben eine gute Leistung gezeigt, wir wollen uns hier nicht wegschießen lassen", so Kleindienst, der schon gegen Dortmund getroffen hatte und seinen Worten in Minute 67 eine Tat in Form eines Tores folgen ließ.

Kurz darauf ließ der Ausgleich von Beste nach einem schlimmen Fehlpass von Bayerns Innenverteidiger Min-Jae Kim den Aufsteiger kurz am Auswärtspunkt schnuppern. Mehr als dieses kurze Schnuppern wurde es aber nicht, denn Raphael Guerreiro schlug nur zwei Minuten später zurück, ehe Eric Maxim Choupo-Moting in der Schlussphase zum Endstand traf.

Nur zwei Minuten Nervosität

"Ich glaube, wir haben gezeigt, wir konnten dann gut mithalten. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem bitter, du fährst halt leider trotzdem ohne Punkt nach Hause", fiel Kleindiensts Fazit am Ende gemischt aus.

"Leider haben wir nur zwei Minuten dafür sorgen können, dass ein bisschen Nervosität aufgekommen ist hier in München", haderte Trainer Frank Schmidt ein wenig mit dem Spielglück, wie auch Torschütze Beste: "Wenn wir länger das 2:2 halten, dann mal schauen, wie es ausgeht." Letztlich war entscheidend, "dass wir direkt im Gegenzug das dritte Gegentor bekommen, das bricht uns so ein bisschen das Genick", so Beste weiter.

Und so belohnte sich der Aufsteiger am Ende nicht für einen mutigen Auftritt. Nach dem 2:3 hatte Heidenheim nicht mehr viel entgegenzusetzen und muss so weiter auf den zweiten Auswärtspunkt in der noch jungen Bundesliga-Geschichte warten.