Dortmund-Schreck Richter zurück im Training

Ohne Kapitän Dedryck Boyata hat Hertha BSC vier Tage vor dem Spiel bei Borussia Dortmund die Trainingswoche eröffnet. Marco Richter dagegen trainierte voll mit.

Der belgische Nationalspieler Dedryck Boyata, dessen Formkurve zuletzt deutlich nach oben wies, fehlte bei der knapp 80-minütigen Übungseinheit am Dienstagvormittag ebenso wie Myziane Maolida und Linus Gechter wegen einer Erkältung. Anton Kade, der mit der U 19 des Klubs am Samstag im Rückspiel gegen den FC Augsburg (Hinspiel 3:1 für Hertha) den Einzug ins Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft perfekt machen will, pausierte wegen Magen-Darm-Problemen.

Zudem fehlten Kelian Nsona (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Klünter (Schulterverletzung) und Dong-Jun Lee (Verletzung am Sprunggelenk). Niklas Stark (Erkältung) und Marvin Plattenhardt (Adduktorenbeschwerden), die am vergangenen Samstag gegen Mainz (1:2) nicht zur Verfügung gestanden hatten, liefen am Dienstag. Auch Keeper Alexander Schwolow (Sehnenverletzung im Oberschenkel) arbeitete individuell. Davie Selke (Oberschenkelprobleme) beendete die Einheit vor den Kollegen.

Positiv für den Liga-Fünfzehnten, der bei einer Niederlage in Dortmund und einem Parallel-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag auf Relegationsrang 16 abrutschen würde: Stevan Jovetic, Vladimir Darida und Marco Richter trainierten voll mit.

Richters stärkster Auftritt

Darida, gegen Mainz in der Startelf, hatte das Training am Sonntag wegen leichter Sprunggelenksprobleme vorzeitig beendet. Jovetic hatte bereits in der Vorwoche Teile des Teamtrainings mitgemacht und könnte am letzten Spieltag erstmals seit dem Berliner Derby am 9. April (1:4 gegen Union), bei dem der Montenegriner nach 21 Minuten wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausgeschieden war, wieder ein Faktor werden. Und auch Richter, der gegen Mainz wegen eines Infekts fehlte, taugt als Hoffnungsträger. Beim 3:2-Hinspielsieg gegen den Samstags-Gegner BVB hatte der frühere Augsburger sechs Tage vor Heiligabend doppelt getroffen, es war sein bislang stärkster Auftritt im Hertha-Trikot.