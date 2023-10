Dortmund reist selbstbewusst nach Newcastle

Fünf Bundesliga-Siege in Serie haben das Selbstvertrauen von Borussia Dortmund gestärkt. In der Champions League aber steht der Klub unter Zugzwang. Bei Newcastle United ist am Mittwoch ein Sieg fast schon Pflicht. Die Zuversicht ist groß.

Eine zweistellige Punktezahl sei in der Regel nötig, um in der Champions League zu überwintern: Diese Rechnung machte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Heimspiel gegen die AC Mailand auf. Es sei daher wichtig, die Heimspiele zu gewinnen, um sich ein entsprechendes Polster anzufuttern. Das Vorhaben misslang, die Partie gegen das italienische Spitzenteam ging 0:0 aus. Aufgrund der Auftaktniederlage in Paris (0:2) steht der BVB vor dem schweren Auswärtsspiel beim englischen Premier-League-Klub Newcastle United (Mittwoch, 21 Uhr) daher nur bei einem Zähler.

Folgt man der Rechnung Terzics, benötigt der BVB also einen Auswärtssieg, um den verpassten Heimsieg auszugleichen. Es ist eine denkbar schwere Aufgabe für die Schwarz-Gelben - trotz der jüngsten Siegesserie in der Bundesliga. Das mit Geld aus Saudi-Arabien aufgerüstete Newcastle gewann am vergangenen Samstag 4:0 gegen Crystal Palace und rangiert in der Liga derzeit auf Platz sechs. In der Königsklasse liegt die Mannschaft von Trainer Eddie Howe dagegen mit vier Punkten auf Rang eins der Gruppe F - einem überraschend deutlichen 4:1-Sieg über Paris Saint-Germain sei Dank.

Brandt besorgt sich Infos von einem Insider

Der Heimsieg über PSG sollte Dortmund eine Warnung sein, zumal die Atmosphäre im St. James' Park auch für die in dieser Hinsicht verwöhnten BVB-Profis eine Besonderheit sein dürfte. "Uns erwartet dort eine sehr gute Stimmung. Das ist anders als bei City oder bei Chelsea", sagt Offensivspieler Julian Brandt, der sich zuletzt beim DFB-Team Infos von einem Insider besorgte: Brightons Mittelfeldspieler Pascal Groß gab ihm Tipps aus erster Hand, spielte er doch schon häufiger in Newcastle.

"Einige Punkte" müsse man in den beiden Spielen gegen Newcastle holen, sagt Sebastian Kehl. Nur so sei die Chance aufs Weiterkommen - das in der Regel das Minimalziel des BVB in der Champions League ist - zu wahren. Im Gepäck sei jedoch keine Last, sondern: "Wir werden mit Lust dahinfliegen."

Auch Brandt ist davon überzeugt, dass der BVB selbstbewusst in Newcastle auftreten kann und wird. Nach fünf Liga-Siegen in Serie ist die Brust breiter geworden in Dortmund. Das soll auch Newcastle zu spüren bekommen. "Wir brauchen unbedingt einen Sieg", sagt Brandt und schließt mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse der ebenso prominent wie hochkarätig besetzten Gruppe: "Die ist so wild, da kann alles passieren." Eins allerdings sollte dem BVB am Mittwoch nicht passieren: eine Niederlage.

Personallage entwickelt sich positiv

Zusätzliche Hoffnung macht dem BVB die gute Personalsituation: Beim 1:0-Sieg gegen Bremen am vergangenen Freitag meldeten sich Giovanni Reyna und Marcel Sabitzer als Einwechselspieler mit guten Leistungen zurück.

Auch die Formkurve von Emre Can und Felix Nmecha zeigte weiter nach oben. Brandt, der im siebten Liga-Spiel in Serie an einem Treffer direkt beteiligt war, ist ohnehin in einer Top-Verfassung. Terzic jedenfalls blickt voller Vorfreude auf das Duell am Mittwoch: "Es wird eine intensive Aufgabe, auf die wir uns extrem freuen."