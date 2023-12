Dortmund muss längere Zeit auf Adeyemi verzichten

Borussia Dortmund muss zum Jahresabschluss sowie darüber hinaus auf Karin Adeyemi verzichten. Der 21-Jährige hat sich einen Teilriss der Syndesmose zugezogen.

Dies teilte der BVB am Montagvormittag mit. Die Verletzung hat sich Adeyemi bereits am vergangenen Mittwoch beim 1:1 im abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain zugezogen.

Adeyemi hatte gegen PSG das zwischenzeitliche Führungstor geschossen, musste in der 81. Minute aber gegen Giovanni Reyna ausgewechselt werden. Beim 1:1 am 15. Spieltag beim FC Augsburg hatte Adeyemi am Samstag bereits gefehlt. BVB-Trainer Edin Terzic muss nun längere Zeit auf seinen Angreifer verzichten. Wie der BVB mitteilte, wird Adeyemi "in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Die Verletzung ist ein weiterer Rückschlag für Adeyemi. Der 21-Jährige konnte im bisherigen Saisonverlauf nicht seine gewohnte Leistung abrufen und wartet in elf Partien für den BVB noch auf sein erstes Ligator. Bisher stand er nur dreimal in der Bundesliga in der Startelf, achtmal wurde er im Verlauf einer Partie eingewechselt.

Adeyemi sammelte mit zwei Treffern in der Königsklasse Selbstvertrauen

Zuletzt sammelte er aber Selbstvertrauen in der Champions League: Vor seinem Tor gegen PSG hatte bereits einen Treffer beim 3:1-Sieg des BVB bei der AC Mailand erzielt. Gegen Milan erhielt er die kicker-Note 2,0 gegen PSG eine 2,5 - es waren bisher die besten Bewertungen für den jungen Angreifer, der nun erst mal wieder pausieren muss.

Damit vergrößern sich die Personalsorgen von Terzic vor dem Jahresabschluss der Schwarz-Gelben am Dienstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FSV Mainz 05. Denn in der Offensive fallen bereits Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss) und Felix Nmecha (Hüftverletzung) aus. Zudem befindet sich auch der Mittelstürmer Sebastien Haller in einer sportlichen Krise.