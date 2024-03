Dortmund muss in München auf Kobel verzichten

Nachdem Gregor Kobel rechtzeitig seine muskulären Probleme auskuriert hat, muss der Keeper einen Tag vor dem Auswärtsspiel in München den nächsten Rückschlag verkraften.

Wird in München nicht im Tor des BVB stehen können: Gregor Kobel. IMAGO/ActionPictures

Wie Sky zuerst berichtete, muss der BVB auch im Bundesliga-Spiel beim FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Kobel verzichten. Der Schweizer Schlussmann, der sich gerade erst von muskulären Problemen erholt hat, ist demnach an einem Magen-Darm-Virus erkrankt und wird den Dortmundern nicht zur Verfügung stehen.

Für Dortmunds Stammtorhüter wird es bereits das siebte Spiel der laufenden Saison sein, in dem er nicht mitwirken kann. Am Freitag verließ der 26-Jährige bereits vor dem Abschlusstraining und dem anschließenden Flug nach München das Trainingsgelände des BVB. Für Kobel wird aller Voraussicht nach Alexander Meyer das Dortmunder Tor in der Allianz-Arena hüten.

Der Ersatztorwart kam bereits vor der Länderspielphase beim 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz. Meyer ist in Abwesenheit von Kobel für gewöhnlich eine starke Alternative, das zeigt auch seine kicker-Durchschnittsnote 2,83.