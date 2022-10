Dortmund muss bei Union auf ein Duo verzichten

Vor dem Duell beim 1. FC Union Berlin gab es bei Borussia Dortmund noch einige offene Personalfragen. Auf ein Duo muss BVB-Coach Edin Terzic nun verzichten.

Vier Fragezeichen mit mehr oder weniger großen Chancen auf einen Einsatz am Sonntag hatte Terzic am Freitag benannt: Die Einsätze von Thomas Meunier, Anthony Modeste, Raphael Guerreiro und Marco Reus musste der BVB-Coach offenlassen.

Seit Samstag ist allerdings klar, dass Terzic am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an der Alten Försterei auf drei Spieler dieses Quartetts zurückgreifen kann: Denn Meunier, Guerreiro und Kapitän Reus traten die Reise nach Berlin an.

Nicht dabei war nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" aber Modeste. Der Stürmer , der schon nach seiner Auswechslung beim 1:1 in der Champions League gegen den FC Sevilla ein Ziehen im Oberschenkel verspürt hatte, fing sich zuletzt auch noch einen Magen-Darm-Virus ein. Auch Marius Wolf stieg ebenfalls nicht in den Flieger Richtung Berlin.

Bereits zuvor stand die Ausfälle von Sebastian Haller (Tumorerkrankung), Mateu Morey (Knie-OP) sowie Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens (beiden Schulter-OP) fest.