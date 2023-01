Dortmund intensiviert die Vorbereitung - Haller mittendrin

Die Mission Aufholjagd von Borussia Dortmund startet in Marbella. Trainer Edin Terzic kann endlich über sein komplettes Personal verfügen - auch Sebastien Haller trainiert mit dem Team.

Aus Dortmunds Trainingslager in Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Die liebgewonnene Tradition, sich für die zweite Saisonhälfte an der Costa del Sol vorzubereiten, musste drei Jahre ruhen. Erstmals seit 2020 arbeitet Borussia Dortmund wieder im Marbella und wohl selten war die Reisegruppe größer. 25 Feldspieler und drei Torhüter hat Trainer Edin Terzic dabei, es sind alle Spieler an Bord. Ungewohnt für den Coach, der in der Hinrunde lange Strecken auf Leistungsträger verzichten musste.

Und so ist der Trainingsplatz Dama de Noche gefüllt, als Terzic und sein Team um Neu-Co-Trainer Armin Reutershahn nach einem lockeren Aufgalopp am späten Nachmittag des Anreisetags den Samstagvormittag für die erste intensivere Einheit nutzen. Läufe, eine Technikeinheit mit Direktpässen und eine Ballbesitzeinheit auf kleinem Feld stehen an, am Nachmittag folgt das zweite Training - Doppelschichten sind für die meisten Tage bis zur Abreise am kommenden Samstag vorgesehen.

Reus, Bynoe-Gittens und Haller sind beim 9-gegen-9 dabei

Mit dabei sind einige Spieler, die länger gefehlt haben: Pechvogel Mateu Morey steht erstmals nach einer erneuten Knie-Operation mit der Mannschaft auf dem Platz und arbeitet erst in der zweiten Hälfte individuell, ebenso wie Donyell Malen und Giovanni Reyna. Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud und auch der im Dezember operierte Anthony Modeste wuseln dagegen auch beim Spiel 9 gegen 9 voll mit - genau wie Stürmer Sebastien Haller.

Der Franzose mit ivorischen Wurzeln stand schon in der Heimat erstmals mit dem Team auf dem Platz, in Marbella soll er vorsichtig die nächsten Schritte machen. Die körperliche Fitness ist ihm anzusehen, aber das Spiel mit einem Ball am Fuß, das Gefühl für den Raum und den Gegenspieler oder das Auge für den Mitspieler sind noch ungewohnt, zumal die auf dem Spielfeld benötigte Kondition eine andere ist als die, die auf dem Ergometer erstrampelt wird. Und das merkt man Haller verständlicherweise auch an.

Wir wollen ihn ganz behutsam aufbauen. Sebastian Kehl über Sebastien Haller

Die Freude über die Rückkehr des Sommer-Neuzugangs ist allen anzumerken, doch die Erwartungen werden gebremst. "Wir wollen ihn ganz behutsam aufbauen. Er bewegt sich mit der Mannschaft und hat auch schon ein paar Ballformen mitgemacht. Er wird auch in den nächsten Tagen dabei sein, je nachdem, wie er sich fühlt und wie er auf die Belastung reagiert", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag.

Zwei mitgereiste Profis fehlten am Samstagvormittag noch auf dem Platz, Thomas Meunier und Emre Can arbeiteten im Fitness-Zelt. Der Belgier hatte vor einigen Tagen bei einem Schlag auf den Oberschenkel einen Bluterguss erlitten, der Abräumer laborierte länger an einem Infekt. Beide sollen in den kommenden Tagen wieder zur Mannschaft stoßen.