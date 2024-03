Dortmund II: Möglicher Punkterekord ist Zimmermann "völlig egal"

Seit dem erreichten Saisonziel blieb Dortmund II punktlos. Dies soll sich nun ändern - mit einer Mannschaft, die schon mit Blick aufs kommende Jahr aufgestellt wird.

Will den "einen oder anderen Spieler mit Blick auf die nächste Saison Spielzeit geben": Jan Zimmermann. IMAGO/frontalvision.com

17 Zähler holte Dortmund II aus den ersten acht Ligaspielen im Jahr 2024 und knackte damit schon frühzeitig die angepeilte Marke von 45 Punkten. Doch die Zielerreichung sorgte auch gleich für einen Einbruch: In den folgenden drei Partien verließen die Borussen den Platz als Verlierer. "Da haben wir vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, dass 45 Punkte erst einmal unser Ziel sind", so Jan Zimmermann.

Wir werden da jetzt wieder gegensteuern. Jan Zimmermann

Denn nicht nur die Ergebnisse blieben aus, sondern auch die Leistungen stellten den Trainer nicht mehr zufrieden. Gegen die abstiegsbedrohten Mannheimer wollen die Schwarz-Gelben am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) die Wende schaffen. "Wir werden da jetzt wieder gegensteuern, um wieder die letzte Energie auf den Platz zu bekommen", erklärte der BVB-Coach.

Ob die Zweitvertretung aus den verbleibenden acht Spielen noch fünf Zähler holt und somit einen neuen Punkterekord aufstellt, sei ihm allerdings "völlig egal". Vielmehr legt Zimmermann, der kurz vor Weihnachten seinen Kontrakt bis 2026 verlängert hatte, den Fokus schon auf die kommende Saison. "Es geht erst mal darum, die Saison bestmöglich zu Ende zu spielen und dabei auch schon dem einen oder anderen Spieler mit Blick auf die nächste Saison Spielzeit zu geben," erläutert der 44-Jährige.

Arbeit am Kader für die nächste Saison läuft im Hintergrund

Aufgrund der Planungssicherheit - 14 Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz - basteln die Verantwortlichen im Hintergrund natürlich auch schon parallel am Kader für die kommende Spielzeit. "Der nächste Schritt ist, wieder eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzubauen, um in der 3. Liga zu bleiben und spannende Spieler dabei zu haben, denen wir zutrauen, sich bei uns noch für den Profibereich weiterzuentwickeln", so Zimmermann.

Er selbst denke derweil noch nicht an seinen nächsten Schritt, da ihm die Arbeit weiterhin viel Spaß macht. Doch auch Zimmermann dürfte wissen, dass der Dortmund II langfristig gesehen ein Sprungbrett darstellt. So trainierten beispielsweise mit David Wagner (Schalke), Daniel Farke (Gladbach) oder jüngst auch Enrico Maaßen (Augsburg) ehemalige U-23-Trainer vom BVB Bundesligisten.