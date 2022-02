Brumme trifft entscheidend: Wiesbaden dreht die Partie bei Dortmund II

Der SV Wehen Wiesbaden drehte die Partie bei Dortmund II dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Die Borussen scheiterten an ihrer Chancenverwertung.

Im Vergleich zum 0:2 in Magdeburg rotierte Dortmunds Trainer Enrico Maaßen auf vier Positionen: Für Pfanne, Dams, Coulibaly und Pherai (Gelbsperre) rückten Bah-Traore, Hober, Pohlmann sowie Fink in die Startelf.

Auf der Gegenseite änderte Wiesbadens Coach Markus Kauczinski seine Startelf nach dem 2:0 über Viktoria Berlin nur auf einer Position: Thiel ersetzte Prokop.

Die Dortmunder starteten furios und setzten die Gäste früh unter Druck. Trotz der anfänglichen Überlegenheit wurde es aber zunächst vor dem BVB-Tor gefährlich. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Jacobsen den Ball aber nur an die Latte (8.). Die Möglichkeit änderte aber nichts am Spielgeschehen - die Hausherren waren auch im Anschluss die dominantere Mannschaft und gingen verdient in Führung: Fink stand bei einer flachen Hereingabe von Tachie am zweiten Pfosten richtig und schob die Kugel zur verdienten Führung ein (13.).

Tachie verpasste das 2:0

Im Anschluss hatten beide Teams die Chance auf einen Treffer. Während der Abschluss von SVWW-Außenbahnspieler Goppel zu harmlos war (18.), zischte der Ball auf der Gegenseite bei einem Njinmah-Schuss knapp rechts am Pfosten vorbei (20.). Im weiteren Verlauf passierte zunächst nichts mehr vor beiden Toren - erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit nahm die Partie nochmal Fahrt auf. Tachie scheiterte an Stritzel und verpasste das 2:0. Das sollte sich noch vor der Pause rächen: Nachdem Thiel (43.) und Nilsson (43.) noch den Ausgleich verpassten, traf Erstgenannter praktisch mit dem Halbzeitpfiff freistehend zum Ausgleich (45 +1.).

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich eine muntere Partie. Die Wiesbadener, die in den gesamten 90 Minuten nach Standards gefährlich waren, drehten die Partie nach einem Eckball. Gürleyen brachte die Hereingabe von Göppel im Tor unter (50.). Die Gäste hatten sich in der Kabine augenscheinlich etwas vorgenommen und übernahmen die Spielkontrolle. Doch Dortmund ließ sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und glich nur elf Zeigerumdrehungen später zum 2:2 aus. Nach einem Taz-Freistoß bediente Papadopoulos per Kopf Njinmah, der aus kurzer Distanz ins leere Tor traf.

Stritzel hielt den Erfolg fest

Lange konnten sich die Hausherren nicht über den Ausgleich freuen, weil sie nur drei Minuten später schon wieder in Rückstand gerieten. Brumme schob den Ball am herauseilenden Unbehaun, der dabei nicht gut aussah, zur erneuten Gäste-Führung ins Netz. Anschließend entwickelte sich ein Duell zwischen den Offensivspielern der Dortmunder und Schlussmann Stritzel: Der Torhüter des SVWW hielt mit drei starken Paraden (69., 76., 83.) den Sieg fest.

Dortmund II empfängt am Samstag (14 Uhr) Türkgücü München. Die Wiesbadener, die durch den Sieg weiterhin Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten, spielen gleichzeitig gegen die Würzburger Kickers.