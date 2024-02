Trotz 82 Minuten Überzahl: Saarbrücken spielt in Dortmund nur Remis

Der 1. FC Saarbrücken hat die Trendwende gegen die Zweitvertretung des BVB verpasst. Bei der Generalprobe für das DFB-Pokal-Viertelfinale kamen die Saarländer trotz langer Überzahl nur zum späten Ausgleich.

Kampf ohne Sieger: In Dortmund wurden die Punkte geteilt. IMAGO/Steinbrenner

Mit viel Selbstvertrauen waren BVB-Coach Jan Zimmermann und seine Schützlinge nach dem 2:1-Sieg beim Tabellenzweiten Dresden in das Mittelfeldduell mit dem 1. FC Saarbrücken gegangen, bekamen aber nach wenigen Minuten den ersten herben Dämpfer. Michel traf Günther-Schmidt übel mit dem kopfhohen Fuß am Ohr, Referee Timon Schulz zückte Rot (8.). Die mit Rückkehrer Azhil für Butler aufgebotene Anfangsformation war also bereits nach kürzester Zeit dezimiert.

Traumhaftes Führungstor nach früher Unterzahl

Rüdiger Ziehl, der im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage gegen Inglostadt auf drei Positionen umstellen musste, sah in der Folge eine erwartungsgemäß dominante Saarbrücker Mannschaft. Die ganz großen Chancen blieben allerdings bis in die 45. Minute, in der Gaus verzog, aus.

Statt den numerischen Vorteil auszunutzen, mussten die neu gebrachten Boeder, Civeja und besagter Günther-Schmidt, der nach achtminütiger Behandlung in der Kabine mit Turban weiterspielen konnte, sogar aus dem Nichts das 0:1 hinnehmen. Elongo-Yombo zog nach einem weiten Schlag Ostrzinskis einfach mal aus über 25 Metern ab und versenkte den Sonntagsschuss am Freitagabend über die Unterkante der Latte traumhaft im Kasten (26.).

Günther-Schmidt scheitert kläglich

Die Saarländer waren im zweiten Durchgang somit gefordert und schnürten den BVB auch immer wieder ein. Damit war die Borussia ihrerseits jedoch fein, behielten die Mannen in Schwarz-Gelb doch ihre Ordnung und standen zumeist sattelfest. In der 60. Minute verlor die BVB-Defensive jedoch Günther-Schmidt aus den Augen, der nach einer Gaus-Flanke aus zwei Metern frei zum Kopfball kam - und diesen Ostrzinski fast etwas kläglich in die Arme legte.

Das steigende Risiko des FCS nutzten die Hausherren derweil für einige vielversprechende Umschaltmomente, die jedoch selten so gut ausgespielt wurden wie in der 64. Minute, als Hettwer aus spitzem Winkel an Schreiber scheiterte. Ein Moment der Entlastung, von der es mit der Ausnahme einer guten Möglichkeit Azhils (75.) allerdings kaum noch welche geben sollte.

Zeitz gleicht aus und verpasst den Siegtreffer

Stattdessen setzte sich Saarbrücken immer tiefer in der BVB-Hälfte fest und drängte auf den nicht unverdienten Ausgleich. Allerdings war immer wieder ein Dortmunder Abwehrbein dazwischen oder Ostrzinski verhinderte den Einschlag (75.). Erst kurz vor Schluss konnte auch der Keeper der Dortmunder nicht mehr retten. Zeitz war Eberwein entwischt, nickte eine Freistoßflanke gegen die Laufrichtung ein (86.) und verpasste nur Augenblicke später mit der letzten Chance den Doppelschlag durch einen Aufsetzer, der knapp über das Gehäuse sprang (90.+1). Es blieb daher beim 1:1.

Die Dortmunder Zweitvertretung gastiert am kommenden Freitag bei Viktoria Köln (19 Uhr). Der FCS spielt bereits am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale: Dann kommt Bundesligist Borussia Mönchengladbach in den Ludwigspark (20.45 Uhr).