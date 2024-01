Torlos geht es in die Pause. Dortmund II kam gut ins Spiel und näherte sich vor allem in der Anfangsphase mehrfach an, Regensburg verbesserte sich mit der Zeit und übernahm gegen Ende der ersten Hälfte die Spielkontrolle. Torraumszenen sind auf beiden Seiten noch Mangelware, weshalb das 0:0 nach 45 Minuten vollkommen in Ordnung geht.