Röhl trifft traumhaft - FCI fertigt Dortmund II ab

Mit 4:0 schlug Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Nach einem langsamen Beginn straften eiskalte Ingolstädter naive Dortmunder regelrecht ab.

Dortmunds Trainer Christian Preußer veränderte seine Aufstellung nach dem 1:1 in Wiesbaden auf drei Positionen: Coulibaly, Kamara und Aning ersetzten Finnson, Guille Bueno (beide Bank) sowie den angeschlagenen Özkan.

Schanzer-Coach Rüdiger Rehm wechselte im Vergleich zum 0:3 gegen Darmstadt im DFB-Pokal ebenfalls dreifach. Funk stand wieder zwischen den Pfosten, zudem rückten noch Musliu und Testroet ins Aufgebot. Für sie nahmen Ponath, Antonitsch und Hawkins auf der Bank Platz.

Schröck verzieht - Schmidt macht es besser

Nach seinem kuriosen Patzer gegen Wiesbaden durfte sich BVB-Torhüter Unbehaun erneut beweisen, nach einer ruhigen Anfangsphase brannte es dann in seinem Strafraum direkt. Schmidt bediente den eingelaufenen Schröck mit einer schönen Flanke von links, der Kapitän der Schanzer setzte den Ball aber über das Tor (31.).

Nur eine Minute später stand Flankengeber Schmidt dann erneut im Fokus. Nach einem Dortmunder Ballverlust gab der Stürmer auf Testroet ab, der erneut seinen Nebenmann fand. Im Strafraum stieg dieser am höchsten und netzte per Kopf zur 1:0-Führung ein (32.).

Testroet trifft vom Punkt - Röhl traumhaft

Im Nachgang des Führungstreffers zerfiel der kleine BVB, ließ den Gästen viel Platz und lud den Gegner mit Fehlern ein. Nach einem weiteren Ballverlust im Aufbauspiel war Doumbouya auf und davon und konnte auf den gestarteten Schmidt durchstecken, der dann von Unbehaun im Strafraum gelegt wurde (43.). Den fälligen Strafstoß verwandelte FCI-Neuzugang Testroet sicher zum 2:0 (45.). Ein Highlight hatte die zweite Hälfte noch zu bieten, Doumbouya durfte aus kurzer Distanz abschließen, doch Unbehaun verhinderte den dritten Treffer (45.+2). So ging es mit einem insgesamt leistungsgerechten 2:0 in die Pause.

Auch in Hälfte zwei änderte sich am bisherigen Bild der Partie nur wenig. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff scheiterte Testroet am Aluminium (50.). Besser machte es dann FCI-Talent Röhl, der einen zu kurz geklärten Einwurf direkt aus der Luft nahm und traumhaft im oberen linken Eck versenkte (55.).

Sarpei stellt auf 4:0

Damit war die Partie entschieden, Torhüter Funk durfte sich dann bei einem Freistoß von Papadopoulos auch noch auszeichnen. Der 29-Jährige kratzte den gut geschossenen Ball von der Linie (58.).

In der 66. Minute wurde es dann noch deutlicher, Costly bediente den eingelaufenen Sarpei, der auf 4:0 erhöhte (66.). Auch in der Folge blieb der FCI das bessere Team und war dem fünften Treffer deutlich näher als der BVB dem Ehrentreffer. Passieren sollte dennoch nichts mehr - und so blieb es beim absolut verdienten 4:0 für die Gäste.

Borussia Dortmund II will dann am Mittwoch in Saarbrücken Wiedergutmachung betreiben (19 Uhr), der FC Ingolstadt 04 spielt zur gleichen Zeit in Osnabrück.