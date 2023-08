Eberweins Treffer genügt: Dortmund II schlägt Freiburger Zweitvertretung

Im Duell der Zweitvertretungen setzte sich Borussia Dortmund II gegen den SC Freiburg II durch. Der Sieg für die Schwarz-Gelben geht insbesondere aufgrund des engagierten Auftritts nach dem Wiederanpfiff in Ordnung.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann warf nach dem torlosen Unentschieden bei Preußen Münster ordentlich die Rotationsmaschine an und entschied sich für gleich sechs Wechsel in seiner Startformation: Neben Guille Bueno, Pohlmann und Hettwer, die in Münster bereits eingewechselt worden waren, starteten außerdem Göbel, Blank und Besong.

Auch bei den Gästen aus Freiburg kam es zu einigen Veränderungen im Anfangsaufgebot. SCF-Coach Thomas Stamm ersetzte nach dem 1:1 gegen Duisburg nicht nur Stammtorhüter Uphoff (nicht im Kader) mit dem 18-jährigen Jantunen, sondern brachte dazu mit Makengo, Lienhard, Baur und Breunig vier weitere neue Kräfte von Beginn an.

Eberwein trifft Sekunden vor der Halbzeit

Der Start in den ersten Durchgang machte durchaus Hoffnung auf eine spannende Partie - insbesondere die Breisgauer zeigten sich in den Anfangsminuten äußerst engagiert. Mit fortlaufender Spieldauer ließen diese Offensivbemühungen jedoch immer weiter nach, sodass erst Dortmunds Hettwer mit seinem Abschluss in der 27. Minute wieder für etwas Gefahr vor dem Tor sorgen konnte.

Freiburg kam in der Folge über Baur (32.) und Al Ghaddioui (45.) zwar noch einmal in die Nähe des BVB-Gehäuses, musste allerdings praktisch mit den Pausenpfiff in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch den Rückstand hinnehmen. Nach Kopfballvorlage von Hettwer verwandelte Eberwein aus kurzer Distanz zur Führung der Schwarz-Gelben.

Dortmund kommt gut aus der Kabine

Der zweite Abschnitt ähnelte dem ersten zumindest insofern, dass ein Team vor allem kurz nach dem Anpfiff viel für die Offensive machte - dieses Mal war es aber der BVB. Einen wuchtigen Schuss von Hettwer aus der zweiten Reihe parierte Jantunen jedoch aufmerksam (47.).

Dortmund machte auch im Anschluss mehr für die Partie, kam über den auffälligen Hettwer (53.) und einer Doppelchance von Pohlmann und Michel (63.) zu weiteren vielversprechenden Möglichkeiten. Wirkliche Aufregung auf den Zuschauerrängen gab es dann allerdings erst wieder in der 77. Minute mit der Einwechslung von Sommer-Neuzugang Nischalke.

Pohlmann im Aluminium-Pech - Fahrner verpasst den Lucky Punch

Die Schlussminuten brachten noch einmal einige Highlights mit sich, gleich zweimal scheiterte beispielsweise Pohlmann per direktem Freistoß am Querbalken (81., 87.). Und auch die Gäste hätten in Person von Fahrner noch spät für den Ausgleichstreffer sorgen können (89.), müssen jedoch ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten.

Weiter gehts für die Dortmunder am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Gastspiel bei Jahn Regensburg. Die Freiburger kriegen zur selben Zeit Besuch von der SpVgg Unterhaching.