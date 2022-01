Moukoko trifft im Testspiel für Dortmund II

Für die Profis von Borussia Dortmund stand Youssoufa Moukoko (17) schon seit über zwei Monaten nicht mehr auf dem Feld. Für die zweite Mannschaft traf er jetzt immerhin im Testspiel.

Beim 4:0 über Regionalligist Alemannia Aachen erzielte Moukoko auf Vorlage von Viet mit einem Drehschuss das Führungstor zum 1:0. Die weiteren Treffer im auf dem BVB-Trainingsgelände ausgetragenen Freundschaftsspiel steuerten Fink, Pherai, sowie der erst vor wenigen Tagen aus Bremen ausgeliehene Njinmah bei.

Moukoko absolvierte sein letztes Spiel für die BVB-Profis am 6. November beim 1:2 in Leipzig, wurde anschließend von einem Muskelfaserriss ausgebremst. Beim 3:2-Sieg am vergangenen Samstag über Eintracht Frankfurt stand der jüngste Bundesligaspieler der Historie erstmals wieder im Kader der Schwarz-Gelben, kam aber nicht zum Einsatz.