Dortmund II: Defensive als Trumpf, aber "noch lange nicht am Ziel"

Im Kampf um den Klassenerhalt kam Borussia Dortmund II dank einer stabilisierten Defensive zuletzt mächtig ins Rollen. Trainer Jan Zimmermann mahnt dennoch zur Demut.

41 Gegentore hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in dieser Drittliga-Saison in 32 Spielen kassiert. Eine bemerkenswerte Statistik - nur vier Teams (Elversberg, Freiburg II, Dresden und Saarbrücken), die allesamt zu den Top 6 der Liga gehören, unterbieten den Wert. In den vergangenen fünf Ligaspielen, von denen der BVB vier gewann, kassierte die Borussia nur ein Gegentor.

Torhüter Marcel Lotka, der seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unlängst um ein weiteres Jahr verlängerte, ist seit 275 Minuten ohne Gegentor. Dank dieser neuerlichen Defensivstärke kämpfte sich die Borussia vom Tabellenkeller bis auf Rang 14 vor, mit einem Punktgewinn beim SC Verl am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) kann die formstarke Elf von Trainer Jan Zimmermann den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

BVB-Coach Zimmermann mahnt: "Wir müssen demütig bleiben"

Sechs Punkte liegen die Dortmunder derzeit über dem Strich - für Coach Zimmermann vor dem Gastspiel in der Paderborner Home-Deluxe-Arena kein Grund sich auszuruhen: "Wir müssen demütig bleiben", forderte der 43-Jährige zuletzt.

Mitte März fanden sich die Dortmunder noch auf einem Abstiegsplatz wieder: "Wir wissen, wo wir vor vier Wochen noch standen, und sind noch lange nicht am Ziel." Ein Sieg bei den bereits so gut wie gesicherten Verlern würde die Dortmunder ein Stück näher an dieses Ziel bringen.