Dortmund hat "einfach so ins Aus gespielt" - Marsch hätte gern "drei, vier oder fünf Tore" gesehen

RB Leipzig hat Big Points beim 2:1 gegen Borussia Dortmund eingetütet und sich für das jüngste Duell damit etwas revanchiert. Das freute auch Coach Jesse Marsch sehr. Der US-Amerikaner machte allerdings auch Kritikpunkte aus, gerade weil gegen diesen BVB in Sachen Torausbeute noch weit mehr möglich gewesen wäre.

Es mache sich eine große Portion Erleichtung breit nach dem so wichtigen 2:1 gegen den BVB am Samstagabend, gab Jesse Marsch nach Spielschluss im Interview mit "Sky" offen und mit spürbarer Freude über den Dreier zu. Dennoch mahnte der Trainer der Leipziger, der vorübergehend den Sprung auf Bundesliga-Platz 5 notieren durfte, auch sofort: "Es gibt aber auch noch so viel zu tun."

Denn vor allem die Chancenverwertung gab mal wieder Anlass zum Monieren. Marsch musste mal wieder mit ansehen, wie sein auch gegen die Schwarz-Gelben nahezu komplett überlegenes Team reichlich sehr gute Möglichkeiten ausließ und so zwischenzeitlich sogar das 1:1 durch Marco Reus, der sich selbst hinterher frustriert äußerte, hinnehmen musste.

"Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die ..."

"Wir haben es uns wieder selber schwer gemacht. Ich glaube, wir hätten heute drei, vier oder fünf Tore haben können", meinte Marsch und hatte durchaus Recht. Denn allein der starke Christopher Nkunku oder auch Dominik Szoboszlai waren so einige Male verzweifelt, Ersterer hatte sogar den linken Pfosten getroffen.

Auch 2:1-Siegtorschütze Yussuf Poulsen wusste, dass an diesem 11. Bundesliga-Spieltag beim ersten Wiedersehen mit dem BVB seit dem Pokalfinale im Mai (1:4) mehr drin gewesen wäre: "Wir waren gefühlt aggressiver und besser in den Zweikämpfen. Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. Die haben teilweise Bälle einfach so ins Aus gespielt. Wir müssen die Mannschaft loben, bei uns haben alle mitgemacht." Nur eben weitere Treffer und damit verbunden eine frühzeitiger Entscheidung verpasst.

Ansonsten aber war vieles sehr gut - vor allem, dass RBL im Gegensatz zum Beispiel zum jüngsten 1:1 in Frankfurt nicht noch spät für den Chancenwucher bestraft wurde. "Wir haben von Anfang an sehr gut gespielt. Wir hatten viele gute individuelle Leistungen", nannte der Leipziger Coach die positiven Aspekte, hängte allerdings nochmals an: "Es gibt aber noch viel mehr zu tun."

Für Marsch wird Silva "immer besser"

Dass Poulsen in der Liga abermals dem im Sommer extra aus Frankfurt geholten André Silva vorgezogen worden war und der Däne Sekunden vor seiner Auswechslung für den Portugiesen das entscheidende 2:1 gemacht hatte, kommentierte Marsch übrigens auch noch - mit altbekannten Worten, angereichert mit bekanntem Lob für Silva: "Ich glaube, dass André sehr gut bei uns spielt. Gegen PSG war er in der ersten Halbzeit sehr gut. Wenn er den Elfmeter macht, dann reden wir vielleicht ein bisschen anders. Wir haben nicht erwartet, dass er wieder 28 Tore erreicht. Es ist normal, dass ein Spieler ein bisschen Zeit braucht. Für mich wird er immer besser, er ist sicher bereit."