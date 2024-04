Doch noch mehr steht auf der Agenda der Westfalen: So möchte Trainer Edin Terzic sehen, wie seine Schützlinge das jüngste 2:0-Erfolgserlebnis in München (erster Sieg in der Allianz-Arena seit fast zehn Jahren) vergolden, damit gut in den mit Topspielen vollgepackten April starten und obendrein das Hinspiel im Schwabenland vergessen lassen. Denn am 11. Spieltag Mitte November 2023 hat Dortmund zwar nur 1:2 auf dem Papier verloren, ist aber komplett dominiert worden dabei.