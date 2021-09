Konsequenz im Abschluss fehlt: BVB-Junioren gelingt kein Tor gegen Sporting

Die Junioren von Borussia Dortmund haben im zweiten Spiel der Youth League einen Sieg gegen Sporting Lissabon verpasst. Ausschlaggebend war in erster Linie die mangelnde Effizienz.

Nach dem Auftaktsieg bei Besiktas tat sich der BVB zu Beginn der Partie noch etwas schwer, Sporting gehörte die Anfangsviertelstunde. Danach aber fand Dortmund besser ins geordnete Kombinationsspiel und erzielte frühere Ballgewinne. Die mit Abstand beste Gelegenheit eines recht ereignislosen ersten Durchgangs vergab BVB-Angreifer Fink fahrlässig (23.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten Skoglund auf der einen (46.) und erneut Fink auf der anderen Seite (50.) jeweils vorzeigbare Möglichkeiten, im Anschluss erhöhten die Teams die Schlagzahl zumindest leicht, ohne dass sich einer der Kontrahenten klare Vorteile erarbeitete. Die besseren Chancen hatte wieder Dortmund durch Bamba (67.), Mengot (85.), und Fink (90.+3), BVB-Keeper Kirsch wurde allerdings auch zweimal gegen Travassos (74.) und Mateus Fernandes (79.) zu Flugparaden gezwungen.

Das Remis war schließlich nicht unverdient, der BVB insgesamt aber deutlich näher dran am entscheidenden Tor. In der Tabelle der Gruppe C liegen die Westfalen nun punktgleich mit Ajax Amsterdam, das im Parallelspiel 3:1 gegen Besiktas gewann, auf Platz zwei. Zum direkten Aufeinandertreffen mit den Niederländern kommt es dann am 19. Oktober in Amsterdam.

Tore und Karten Tore Fehlanzeige Tore und Karten Tore Fehlanzeige Borussia Dortmund Lütke-Frie (23. ), Walz (62. ), Semic (79. ) Sporting Lissabon Renato De Palma Veiga (76. ) Dortmund Kirsch - Semic , Thaqi, Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Bamba , Walz , Lütke-Frie , El-Zein - Fink Dortmund Aufstellung Kirsch - Semic , Thaqi, Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Bamba , Walz , Lütke-Frie , El-Zein - Fink Einwechslungen 72. Mengot für El-Zein

77. Cisse für Kamara

84. Rijkhoff für Bamba Reservebank Ostrzinski (Tor), Husseck, Mrosek, Ludwig Trainer: Tullberg Sporting Diego Calai Silva - Diogo Martins Travassos, Chico Faria Camará Lamba, Emanuel Moreira Fernandes, Flavio Nazinho - Miguel Pedro Miranda Oliveira Menino, Renato De Palma Veiga , Mateus Gonçalo Espanha Fernandes - Diogo Rafael Gomes Cabral , Nicolai Alexander Georgsen Skoglund , Lucas Filipa Silva Dias Sporting Aufstellung Diego Calai Silva - Diogo Martins Travassos, Chico Faria Camará Lamba, Emanuel Moreira Fernandes, Flavio Nazinho - Miguel Pedro Miranda Oliveira Menino, Renato De Palma Veiga , Mateus Gonçalo Espanha Fernandes - Diogo Rafael Gomes Cabral , Nicolai Alexander Georgsen Skoglund , Lucas Filipa Silva Dias Einwechslungen 46. David Alexandre Oliveira Monteiro für Flavio Nazinho

60. Samuel Loureiro Carvalho Justo für Diogo Rafael Gomes Cabral

60. Youssef Ramalho Chermiti für Nicolai Alexander Georgsen Skoglund

81. Isnaba Malam Lopes Mané für Lucas Filipa Silva Dias Reservebank Diogo de Carvalho Pinto, Gilberto Dambi Batista, Marco Sousa Cruz Schiedsrichter-Team Manfredas Lukjanciukas Litauen Schiedsrichter-Team Manfredas Lukjanciukas Litauen

