Nun gilt es also zu warten auf die Aufstellung der Dortmunder, die auf dem Weg in das Endspiel die "Hammergruppe" um Newcastle United, AC Mailand und Paris St. Germain überstanden, anschließend auch die Hürden PSV Eindhoven und Atletico Madrid nahmen und sich schließlich zuletzt im Halbfinale erneut gegen den französischen Meister PSG durchsetzten. Mit welcher Elf will Edin Terzic heute die Madrilenen knacken?