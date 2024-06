Kroos serviert, Carvajal köpft: Real holt gegen den BVB Titel Nummer 15

Lange hatte Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen Real Madrid sehr gut mitgehalten und im ersten Durchgang sogar die besseren Chancen gehabt. Am Ende jubelten dennoch die Königlichen, weil Kroos eine Ecke punktgenau servierte.

Groß war die Dortmunder Sehnsucht nach dem Henkelpott. Ausgerechnet in Wembley, wo der BVB 2013 eine knappe Niederlage gegen den FC Bayern hinnehmen hatte müssen, starteten die Schwarz-Gelben einen neuen Anlauf für den zweiten Titel nach 1997 - das aber ausgerechnet gegen den Rekord-Champion Real Madrid (14 Erfolge). Hummels stand dabei damals wie in der Gegenwart in der Startelf, Reus nahm in seinem letzten Pflichtspiel für den BVB erst einmal auf der Bank Platz. Außerdem bekam Adeyemi knapp den Vorzug vor Malen. Es war dieselbe Startelf wie in beiden Halbfinal-Partien gegen Paris.

Dortmund überrascht Real, lässt aber viel liegen

Und der Bundesliga-Fünfte kam gut rein. Zwar presste Real früh, mehr als harmlose Weitschussversuche von Fede Valverde (12.) und Vinicius Junior (15.) sprangen zunächst aber nicht heraus. Die Madrilenen, die im Vergleich zum letzten Liga-Spiel am Samstag (0:0 gegen Real Betis Sevilla) unverändert antraten, waren um Spielkontrolle bemüht, bekamen dann aber mit dem schnellen Umschalten der Dortmunder defensiv zunehmend Probleme.

Brandt schoss nach einem langen Ball knapp vorbei (14.), Adeyemi legte sich nach einem traumhaften Hummels-Pass die Kugel zu weit an Courtois vorbei (21.). Pech hatte Füllkrug, der nach einem erneuten Steckpass aus abseitsverdächtiger Position am Pfosten scheiterte (23.). Der BVB witterte seine Chance, ließ aber zu viel liegen. Adeyemi scheiterte an Courtois, Füllkrug kam an den Abpraller nicht richtig heran (28.). Kurz darauf spielten sechs Dortmunder eine Überzahl-Situation nicht gewinnbringend aus (30.).

Mats Hummels grätschte Vinicius Junior sauber den Ball vom Fuß und feierte sich dafür. picture alliance / Anadolu

So schafften es die Königlichen um Kroos (letztes Real-Spiel), der 2013 mit den Bayern das CL-Finale gewonnen hatte (im Endspiel aber verletzt gefehlt hatte), die Partie wieder etwas zu beruhigen. Zwingend in der Offensive wurden die Blancos aber trotzdem nicht, so gehörte den Dortmundern die letzte Chance vor der Pause, doch Courtois entschärfte Sabitzers hoppelnden Distanzschuss (41.).

Kobel muss erstmals eingreifen

Der BVB änderte an seiner Herangehensweise auch nach dem Seitenwechsel nichts, kam im letzten Drittel zunächst allerdings nicht mehr so zur Geltung, auch weil die Madrilenen mitunter recht tief standen. In Minute 49 gab Real den ersten Schuss aufs Tor ab: Kobel fischte einen Kroos' Freistoß aus dem Winkel, bei der anschließenden Ecke köpfte Carvajal knapp drüber. Ein abgefälschter Abschluss des Außenverteidigers aus spitzem Winkel war wenig später trotzdem kein Problem für Kobel (57.).

Insgesamt war die Anfangsphase des zweiten Durchgangs aber deutlich mehr von Abtasten geprägt, das Risiko scheuten beide Teams. Trotzdem hatte Füllkrug eine gute Kopfball-Chance (63.), auf der Gegenseite verpasste Bellingham eine Hereingabe von Vinicius Junior knapp (69.).

Carvajal nickt Kroos-Ecke ein - Vinicius Junior legt nach

Was in der 49. Minute bei Real noch nicht geklappt hatte, funktionierte dann mit Anbruch der Schlussphase: Der 1,73 Meter große Carvajal köpfte eine Ecke von Kroos am kurzen Pfosten vor Füllkrug ein (74.).

Vinicius Junior trifft zum 2:0. IMAGO/PA Images

Das Tor sorgte für einen sichtbaren Bruch im Dortmunder Spiel, die Blancos hatten gleich mehrere Chancen, die Führung auszubauen. Erst wurde ein Bellingham-Abschluss knapp neben das Tor abgefälscht (77.), Kobel parierte innerhalb weniger Minuten einen Kroos-Freistoß (80.), einen Camavinga-Schlenzer (81.) und einen Nacho-Kopfball (82.). Letztlich vergebens, da sich Maatsen einen Fehlpass am eigenen Strafraum leistete und Vinicius Junior auf Bellingham-Vorlage für den endgültigen Knockout sorgte (83.).

Keine neue Hoffnung durch Füllkrug

Als Füllkrug eine Flanke des eingewechselten Malen eingeköpft hatte, keimte nochmal kurz Hoffnung beim BVB auf, doch eine Abseitsstellung des Stürmers ließ diese schnell wieder vergehen (87.).

Die Dortmunder fanden nicht mehr ins Spiel zurück, verloren ihr zweites Finale in Wembley und müssen weiter auf den nächsten Henkelpott warten. Für Real Madrid ist es hingegen der bereits 15. Erfolg in diesem Wettbewerb - und für Kroos mit seinem insgesamt sechsten Champions-League-Titel der perfekte Abschied im Trikot der Königlichen.