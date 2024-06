"The Special One"

Ein Endspiel wie das der Champions League zieht freilich auch große Namen aus diesem Wettbewerb an. So zeigten sich etwa "The Special One" José Mourinho (Sieger mit Porto und Inter), Jürgen Klopp (Champion mit Liverpool), Rio Ferdinand (Titelträger mit ManUnited 2008 als Abwehrspieler) und viele weitere. Getty Images