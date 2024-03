Sancho trifft früh, Reus spät: BVB müht sich gegen PSV ins Viertelfinale

Borussia Dortmund steht im Viertelfinale der Champions League - erstmals seit 2021. Sancho brachte den BVB dabei früh auf Kurs, anschließend musste Schwarz-Gelb lange zittern. Joker Reus machte aber letztlich alles klar.

Edin Terzic musste im Vergleich zum 2:1 in Bremen zweimal umstellen: Schlotterbeck fehlte gesperrt, Ryerson wurde nicht rechtzeitig fit. Süle nahm den Part des Norwegers ein, während Özcan auf der Sechs spielte und Can dafür in der Innenverteidigung neben Hummels rückte. Ex-BVB-Trainer Peter Bosz nahm im Vergleich zum Hinspiel (1:1) ebenfalls zwei Wechsel vor, für Lozano und Saibari starteten Til und Mauro Junior.

Vom Anpfiff weg hatten die Gäste alle Hände voll zu tun, der BVB legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach zwei Minuten hatte Maatsen die Führung auf dem Fuß, Benitez konnte seinen Schuss aber über die Latte lenken. Kurz darauf war der PSV-Schlussmann aber geschlagen, ein sehr präziser Schuss von Sancho aus 18 Metern schlug mit leichten Pfostenkontakt im linken unteren Eck ein (3.). Der perfekte Start für die Dortmunder, die munter weiter nach vorne spielten.

Malen verpasst mehrfach das 2:0

Die PSV wirkte überfordert, bekam kaum Zugriff im Mittelfeld. Dortmund spielte währenddessen schnell nach vorn, Malen fand im Strafraum Füllkrug, der rechts vorbei schoss (11.). Schwarz-Gelb wollte unbedingt nachlegen. Die nächste Chance aufs 2:0 hatte Malen, der einen Abpraller aber genau auf Benitez setzte (16.).

Erst nach 20 Minuten konnte sich Eindhoven aus dem Dauerdruck befreien, die Gäste hielten die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nun kleiner, kamen dadurch besser in die Zweikämpfe und zu Passagen um den BVB-Strafraum. Bakayokos Schuss von der Strafraumgrenze war jedoch die einzig nennenswerte Chance für PSV in Halbzeit eins (31.).

Auf der anderen Seite war es erneut Malen, der rechts im Strafraum zweimal zum Abschluss kam, jeweils aber knapp vorbei schoss (27., 40.). Dortmund ließ Mitte des ersten Durchgangs etwas die Kontrolle vermissen, spielte phasenweise zu überhastet und unsauber nach vorne. Die Führung zur Pause war dennoch verdient.

Immer wieder Kobel

Nach Wiederanpfiff hatte der BVB durch Malen zwar die erste Torannäherung (48.), doch PSV war nun spielbestimmend. Bosz hatte mit Lozano für Til einen schnellen Flügelspieler gebracht - und Süle hatte mit dem Mexikaner durchaus Probleme. Lozano war es auch, der nach 53 Minuten Eindhovens beste Chance hatte, sein Distanzschuss prallte oben an den linken Pfosten. Die PSV blieb in der Folge dran, Teze zwang Kobel zu einer Parade (56.).

Dortmund kam kaum mehr an den gegnerischen Strafraum, Füllkrugs Kopfballchance nach Flanke von Malen war für lange Zeit das einzig Gefährliche, was der BVB kreierte (64.). Die Niederländer arbeiteten hartnäckig am Ausgleich, immer wieder machten Lozano und Bakayoko Alarm. Letzterer setzte Hummels im Strafraum auf den Hosenboden, scheiterte dann aber an Kobel (71.). Aus dem Nichts lag der Ball dann aber im PSV-Tor, nach einer Freistoßflanke des eingewechselten Reus traf Füllkrug, stand dabei aber mit der Schulter wirklich minimal im Abseits (78.).

Reus macht alles klar

Hat die große Chance aufs 1:1 und die damit verbundene Verlängerung ausgelassen: PSV-Stürmer Luuk de Jong. IMAGO/Pro Shots

Somit blieb Eindhoven bis zum Schluss ins Spiel, wenngleich den Gästen in der Schlussphase die Kraft ausging. Dortmund konnte wieder höher pressen, ließ aber noch zwei Chancen zu. Erst schoss Teze aus der Distanz knapp links vorbei (90.), ehe de Jong nach Doppelpass mit Teze die Mega-Chance zum späten Ausgleich liegen ließ - und aus wenigen Metern überhastet drüber schoss (90.+4). Den Schlusspunkt setzte Reus, der von einem Ausrutscher Babadis profitierte und vor Benitez eiskalt blieb (90.+5).

Das Weiterkommen ins Viertelfinale war somit perfekt, ebenso wie Ottmar Hitzfeld (1995/96, 1996/97) und Jürgen Klopp (2012/13, 2013/14) führte Edin Terzic den BVB ein zweites Mal in seiner Amtszeit den BVB in die Runde der letzten Acht. Diese wird bereits am Freitag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgelost. Zwei Tage später geht es für Dortmund in der Liga weiter, Frankfurt gastiert im Signal-Iduna-Park (17.30 Uhr).