Dortmund zieht gegen dezimiertes PSG souverän in die Play-offs ein

Zum letzten Spieltag in der Gruppenphase der Youth League ging es zwischen Borussia Dortmund und Paris St. Germain um den zweiten Platz in der Gruppe F. Dank einer konzentrierten und dominanten Vorstellung zog der BVB gegen lange in Unterzahl spielende Gäste souverän in die Play-offs ein.

Zum Abschluss der Gruppenphase in der Youth League ging es für die Dortmunder U 19 gegen Paris um den zweiten Gruppenplatz und den damit verbundenen Einzug in die Play-offs. BVB-Coach Mike Tullberg veränderte im Vergleich zur 1:4-Pleite bei der AC Mailand sein Team auf drei Positionen: In der Verteidigung ersetzten Benkara und Rashidi Adamczyk und Korzynietz. Außerdem spielte U-17-Weltmeister Brunner neben Rijkhoff im Sturm. Für ihn machte Kamara Platz.

Bamba zur Führung - PSG trifft die Latte

Der BVB startete hochkonzentriert gegen aggressiv pressende und früh anlaufende Franzosen. Aus der ersten Dortmunder Druckphase resultierte direkt die Führung. Rijkhoff bediente Wätjen im Mittelfeld per Hacke. Der Mann mit der Rückennummer 8 hatte plötzlich ganz viel Wiese vor sich und bediente den kreuzenden Bamba. Der blieb aus zehn Metern halbrechter Position ganz cool und vollendete wuchtig ins rechte Eck.

In der Folge meldeten sich die Gäste im Spiel an und wurden druckvoller. Mbappés Schuss wurde aber noch geblockt (21.). Doch dann übernahm die Borussia wieder die Partie und kam durch Bamba, der mit seinem Schuss aber deutlich rechts am Tor von Mouquet vorbei zielte (25.), und Benkara, der nach einer Ecke über den Kasten der Pariser U 19 köpfte (29.), wieder zu Gelegenheiten.

Mbaye sieht Rot - Rijkhoff und Brunner verpassen

Vor der Pause wurde Paris dann stärker und schnürte den BVB in der eigenen Hälfte ein. Mbayes abgefälschter Schuss auf die Latte (36.) war die beste Gelegenheit für die Gäste. Mitten in diese Feldüberlegenheit hinein sah Mbaye dann die Rote Karte. Der Stürmer traf Lubach im Mittelfeld mit offener Sohle und musste folgerichtig früher duschen gehen, sodass zur Halbzeit alles zu Gunsten der Schwarz-Gelben lief.

Dortmund spielte weiter hochkonzentriert und ließ hinten fast nichts zu. Vorne vergaben Rijkhoff und Brunner die Chancen zur Vorentscheidung (54. und 59.) und so verpassten es die Schwarz-Gelben, ihre Feld- und Chancenüberlegenheit in Zählbares umzumünzen. Es dauerte bis zur 71. Spielminute bis PSG sich wieder zwingend vorne zeigte. Mbappés Abschluss aus spitzem Winkel ging aber über den Querbalken.

Onofrietti mit der Vorentscheidung - BVB zieht in die Play-offs ein

Ansonsten hielt die Dortmunder U 19 das Heft des Handelns fest in der Hand oder besser gesagt in den Beinen. Nach einem Ballgewinn des zweikampfstarken Wätjen war der eingewechselte Onofrietti frei durch und zog aus knapp 30 Metern direkt ab. PSG-Keeper Louis Mouquet rutschte beim Umtreten etwas weg und konnte daher den Einschlag in die rechte Ecke nicht verhindern (77.). Dortmund verwaltete den Vorsprung. Einzig Nhaga mit einem Freistoß (89.) und Khafi per Kopf (90+3.) sorgten nochmal für Gefahr im Sechzehner der Hausherren.

So gewann Dortmund Dank eines defensiv stabilen und konzentrierten Auftritts verdient und steht als Gruppenzweiter in den Play-offs. Diese werden am kommenden Dienstag (19. Dezember, 12 Uhr) ausgelost. Durch den 3:1-Sieg von Newcastle am frühen Nachmitttag beendet Paris die Gruppenphase als Tabellenletzter und scheidet aus dem internationalen Geschäft aus.