Mut machen darf den Dortmundern der Auftritt im Hinspiel. In Newcastle gewann man nach überzeugender Leistung 1:0, nachdem die Gastgeber am vorherigen Spieltag an selber Stelle Paris St. Germain mit 4:1 in die Schranken gewiesen hatten. Zwar hatte der BVB im zweiten Durchgang auch gehöriges Aluminiumglück, doch Terzic zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel zuversichtlich, die offensiv wie defensiv gute Leistung aus dem St. James' Park bestätigen zu können.