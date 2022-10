Gürpüz sichert Dortmund einen Punkt gegen City

In einem sehr sehenswerten Spiel bewies der BVB vor allem in Person des 19-Jährigen Görkan Gürpüz tolle Comeback-Qualitäten, der die Dortmunder beim 3:3 nach 1:3-Halbzeitrückstand gegen Manchester City mit seinem Doppelpack zurückbrachte.

Nachdem der BVB am 4. Spieltag den FC Sevilla mit 2:0 schlagen konnte, reiste nun mit Manchester City der Tabellenführer aus Gruppe G in den Ruhrpott. Dortmund ging als der klare Underdog in die Partie, doch lieferte einen sehr guten Auftritt ab.

Ganz frühe Führung für den BVB

Genau 60 Sekunden waren auf der Uhr, als der Ball schon im Tor der Engländer lag. Paris Brunner verwertete eine Flanke von Semic mit dem Kopf ins lange Eck und ließ van Sas keine Chance (1.). Mit der Führung im Rücken verteidigte die U 19 der Borussia im Anschluss leidenschaftlich und zeigte sich kämpferisch. Nach 15 Minuten konnten die Citizens noch keinen Torschuss verzeichnen und taten sich schwer, ihre Angriffe sauber zu Ende zu spielen.

Dortmund bricht ein: City dreht das Spiel

Manchester übernahm dann die Kontrolle über die Partie und glich in der 24. Minute durch William Dickson aus. Der BVB konnte im weiteren Verlauf der ersten Hälfte keine Akzente setzen - wenn überhaupt einmal durch Konter, die aber nicht ordentlich zu Ende gebracht wurden. So kam es, dass City die Westfalen so sehr in die eigene Hälfte drängten, dass die Dortmunder dem Druck in der 40. Minute ein weiteres Mal nachgeben mussten: Nach einem Dickson-Zuspiel vollendete der 17-Jährige Nico O'Reilly zum 2:1 aus Sicht der Citizens, woraufhin Dortmund nur drei Minuten später schon wieder das Nachsehen hatte: Mebude erzielte nach einem guten Dribbling das 3:1 für City (43.), bei dem BVB-Torwart Ostrzinski nicht gut aussah. Mit der Zwei-Tore-Führung für Manchester, die völlig verdient war, ging es in die Halbzeit. Die Tullberg-Elf musste sich etwas einfallen lassen, um noch die Chance auf den Play-off-Einzug zu wahren.

Gürpüz schnürt den Doppelpack

Die Dortmunder starteten genauso gut in Durchgang zwei, wie schon in den ersten. Nach Zuspiel von Blank konnte Gürpüz zum Solo ansetzen und traf aus rund 17 Metern sehenswert ins linke obere Eck (47.). Der BVB-Nachwuchs ließ City nachfolgend nicht wie in Hälfte eins gewähren und sich Torchancen erspielen, sondern stand defensiv sehr stabil. Und die Westfalen glichen in der 62. Minute dann sogar aus: Gürpüz traf vom linken Strafraumeck per Traumtor ins rechte obere Toreck und egalisierte die Halbzeitführung der Citizens mit seinem Doppelpack.

Das Comeback der Dortmunder sorgte bei Manchester für einen kleinen Bruch. 80 Minuten waren gespielt und City kam nicht wirklich in klare Offensivsituationen hinein. Der BVB blieb ebenso ohne zwingende Möglichkeiten. Auch in den letzten zehn Minuten kamen beide Mannschaften nicht mehr zu großen Chancen, sodass am Ende ein 3:3 auf der Anzeigetafel stand, womit beide Teams leben konnten.

Die Dortmunder, die nächste Woche in Kopenhagen ein Schlüsselspiel vor der Brust haben (2. November, 16 Uhr), halten sich mit dem Unentschieden gegen Manchester die Möglichkeit auf den Einzug in die Play-offs offen. City, das durch das 3:3 dennoch bereits Gruppensieger ist, empfängt am 2. November ebenfalls um 16 Uhr den FC Sevilla.