Dortmund gegen Mainz vor Weihnachten im Free-TV

Bevor die Bundesliga in die Winterpause geht, wird in einer Englischen Woche vor den Weihnachtsfeiertagen das Jahr beschlossen. Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 wird im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund hat keine guten Erinnerungen an das letzte Gastspiel des 1. FSV Mainz 05. Am 34. Spieltag der vergangenen Saison kam der BVB nicht über ein 2:2 gegen die Rheinhessen hinaus und verspielte im letzten Moment die Deutsche Meisterschaft, die sich bekanntlich Serienmeister Bayern München sicherte.

Sieben Monate später kommt es kurz vor Weihnachten in einer Englischen Woche zum Wiedersehen im Signal-Iduna-Park - und das vor großem Publikum. Denn neben Pay-TV-Sender Sky, der die Übertragungsrechte an den Bundesliga-Samstagsspielen sowie denen unter der Woche hält, wird auch Sat.1 die Partie übertragen.

Bereits das Eröffnungsspiel der Saison 2023/24 zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München (0:4) hatte der TV-Sender übertragen. Am 16. Spieltag, dem abschließenden Spieltag des Jahres 2023, fällt die Wahl nun auf das Heimspiel des BVB gegen die Mainzer (Dienstag, 19. Dezember, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

FC Bayern München ebenfalls im Free-TV

Bereits bei der Ansetzung der Spieltage 14 bis 18 war bekannt geworden, dass auch die Spiele des FC Bayern München am 15. und 17. Spieltag im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen sein werden. Am Sonntag, den 17. Dezember, trifft der Rekordmeister auf den VfB Stuttgart (19.30 Uhr), zum Auftakt in das neue Jahr eröffnen die Münchner den 17. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (Freitag, 12. Januar, 20.30 Uhr) - auch dieses Spiel wird neben der Übertragung bei DAZN auf Sat.1 empfangbar sein.