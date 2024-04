90.+7! Stanisic kontert Füllkrug und rettet Leverkusen die Ungeschlagen-Serie

Bayer Leverkusen blieb auch im 45. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen. Nachdem Füllkrug Borussia Dortmund spät in Führung gebracht hatte, sah es für die Werkself nach der ersten Niederlage aus. Doch dann kam Stanisic.

Dortmund und Leverkusen halten international weiterhin die deutsche Fahne hoch. Der BVB nahm die Hürde Atletico Madrid und steht unter den letzten Vier in der Champions League. Bayer Leverkusen krönte den Gewinn der Meisterschaft am Donnerstag mit dem Halbfinal-Einzug in der Europa League.

Der 4:2-Triumph gegen Atletico kostete Dortmund einige Körner, die große Rotation blieb aber aus. Nur Bynoe-Gittens war für den gesperrten Adeyemi neu dabei. Auf der anderen Seite verzichtete Xabi Alonso zunächst auf einen gelernten Mittelstürmer, Hofmann agierte als hängende Spitze zwischen den beiden Außen Tella und Frimpong. Wirtz bekam derweil eine Pause, insgesamt gab es fünf Wechsel in Leverkusens Startelf.

Anders als gegen West Ham zog der Deutsche Meister sein Positionsspiel von Beginn an auf, Dortmund zog sich zunächst zurück und überließ der Werkself den Ball. Für die ersten Abschlüsse sorgte Frimpong, der Niederländer setzte den Ball aber jeweils drüber (1., 8.).

Kein Strafstoß für Bayer 04

In der Folge fehlte es der Partie lange an Highlights, Leverkusen ließ die Kugel laufen, kam aber selten in weitere Schusspositionen. Erst nach 30 Minuten wurde es etwas hektischer, ein potenzieller Elfmeter für Leverkusen lag in der Luft. Can stieg Frimpong auf die Achillessehne, es war aber nicht klar, ob auf der Strafraumlinie oder noch knapp davor. Die Szene wurde durch den VAR überprüft, Referee Daniel Siebert letztlich aber nicht in die Review-Area geschickt.

Anschließend war es Grimaldo, der zweimal über den Dortmunder Kasten schoss und damit die gefährlichsten Leverkusener Chancen im ersten Durchgang hatte (36., 39.). Kurz darauf hätte sich die Werkself aber nicht beschweren können, wenn der BVB in Führung gegangen wäre - Hradecky parierte stark gegen Sabitzer (42.).

Boniface sieht doch nicht Rot

Nach Wiederanpfiff konnte Dortmund das Spiel offener gestalten, hatte aber Glück, dass Frimpong einen Konter nach einer BVB-Ecke nicht sauber zu Ende spielte (47.). Im Ballbesitz war die Werkself dennoch nicht mehr so dominant wie vor der Pause, Dortmund arbeitete sich mehr und mehr ins Spiel. Chancen blieben aber weiterhin Mangelware, währenddessen parierte Kobel einen Freistoß von Grimaldo und einen Abschluss aus kurzer Distanz von Tella.

In den letzten 20 Minuten sollte Wirtz wieder für mehr Kreativität im Spiel der Gäste sorgen, was dem Nationalspieler nur bedingt gelang. Denn aus dem Nichts ging Dortmund in Führung: Sabitzer fand mit einer Flanke Füllkrug, der den Ball direkt aus der Luft nahm. Hradecky konnte den Schuss nicht mehr entscheidend parieren (81.). Es sah also alles nach der ersten Saisonniederlage für Leverkusen aus, was auch auf das Gemüt der Gäste schlug. Frimpong und Schlotterbeck gerieten aneinander, es entstand eine Rudelbildung. Der eingewechselte Boniface sah infolgedessen glatt Rot, was Siebert wenig später in der Review Area korrigierte - eine Tätlichkeit lag nicht vor (88.).

Wirtz findet Stanisic

Acht Minuten wurden wegen dieser langen Unterbrechung nachgespielt, Leverkusen schmiss nochmal alles nach vorne. Kobel konnte einen starken Freistoß von Grímaldo noch aus dem linken Eck kratzen, doch kurz darauf war der Schweizer machtlos: Wirtz fand mit einer Ecke von links den Kopf von Stanisic, der in der siebten Minute der Nachspielzeit per Kopf Leverkusen den Ausgleich bescherte - und damit die Ungeschlagen-Serie rettete.

Zum wiederholten Male schlug Leverkusen in dieser Saison in der Nachspielzeit zu, Dortmund verpasste dadurch einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions League. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) reist der BVB nach Leipzig zum direkten Duell um Platz 4, Bayer 04 empfängt um 18.30 Uhr den VfB Stuttgart zum Topspiel.