BVB besiegt Leverkusen in der 121. Minute und ist B-Junioren-Meister

Was für ein Finale der B-Junioren! Leverkusen hatte die Meisterschaft eigentlich schon sicher, doch dann schlug der BVB spät zu. In der Verlängerung ließ dann ein 14-Jähriger in der 121. Minute bei den Dortmundern alle Dämme brechen.

Jubel in Schwarz-Gelb: Dortmund ist neuer B-Junioren-Meister. IMAGO/Patrick Ahlborn