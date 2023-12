Hummels fliegt, Bensebainis Eigentor: BVB muss RB ziehen lassen

Im Topspiel gegen RB Leipzig gab sich Borussia Dortmund trotz einer frühen Roten Karte und einem Eigentor nicht auf. In der Nachspielzeit gab es sogar noch die große Chance auf den Ausgleich, am Ende nahmen die Gäste das knappe 3:2 aber mit.

Mit der Chance am direkten Konkurrenten in der Tabelle vorbeizuziehen ging Dortmund ins Topspiel gegen Leipzig. Der BVB, bei dem sich nach dem Pokalaus in Stuttgart (0:2) Bensebaini, Meunier, Reus, Füllkrug und Brandt anstelle von Ryerson (Knieverletzung), Wolf, Sabitzer, Moukoko (Oberschenkelverletzung) und Adeyemi in der Startelf wiederfanden, begann hochkonzentriert und spielbestimmend - eine Hummels-Grätsche änderte dann aber alles.

Hummels fliegt früh - Bensebaini steht unglücklich

Meunier verlängerte einen Schlager-Pass in den Lauf von Openda, der durchgebrochene Angreifer wurde von Hummels zu Fall gebracht, innerhalb des Strafraums sagte Schiedsrichter Sven Jablonski. Das Video-Assistent-Center sezierte die Situation aber und befand nach langem Studium, dass der erste ausschlaggebende Kontakt außerhalb des Strafraums war. So gab es keinen Elfmeter, aber statt Gelb Rot für Hummels (15.).

In der Folge schnürte RB den BVB phasenweise ein. Kobel verhinderte gegen Fernschüsse von Simakan (19.) und Haidara (21.) den Rückstand, Henrichs verfehlte aus kurzer Distanz das Tor (25.). Allerdings gelang den Sachsen, die nach dem 2:1-Erfolg gegen Heidenheim mit Lukeba anstelle von Poulsen und deshalb mit Dreierkette antraten, trotz der spielerischen Überlegenheit im letzten Drittel längst nicht alles - doch wieder half ein in Schwarz-Gelb Gekleideter. Bensebaini köpfte eine Raum-Ecke unfreiwillig ins kurze Eck zur Leipziger Führung ein (32.).

Süle gleicht vor der Pause aus

Mit der Führung im Rücken ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen und so durfte sich auch der BVB öfter in der gegnerischen Hälfte aufhalten. Nach etwas Anlaufzeit musste dann auch RB-Keeper Blaswich das erste Mal ernsthaft eingreifen. Gegen Meunier war der Torhüter im kurzen Eck genauso aufmerksam, wie bei Özcans Kopfball kurz darauf (beides 45.+5). Auch beim folgenden Eckball war Blaswich dazwischen, beim zweiten Flankenversuch von Brandt hatte sich aber Süle am zweiten Pfosten davongeschlichen und glich unmittelbar vor der Pause aus (45.+6).

Baumgartner staubt ab

In Durchgang zwei startete Leipzig dann wieder konzentrierter. Nach einer ersten Annäherung von Openda (49.) gingen die Gäste durch Baumgartner wieder in Führung. Der Österreicher hatte die Szene mit einem langen Lauf selbst eingeleitet, Xavi scheiterte an Kobel, den Abpraller verwertete Baumgartner (54.).

Dann ließen die Sachsen es aber wieder etwas schleifen, die letzte Konsequenz aufs dritte Tor zu gehen, fehlte. Trotzdem hätte Simakan treffen können, Schlotterbeck verhinderte es mit einer eingesprungenen Grätsche (65.). Baumgartner scheiterte zudem am Pfosten (73.).

Spannende Nachspielzeit

So blieb es bis in die Schlussphase, in der Terzic mit offensiven Wechseln ins Risiko ging, eng - und deshalb auch spannend. Selbst als der eingewechselte Poulsen zum 3:1 traf (90.+1), gab sich der BVB nicht geschlagen und warf in der Nachspielzeit alles nach vorne. Füllkrug gelang per Kopf nach einer Brandt-Ecke der erneute Anschluss (90.+3). Leipzig schwamm nun und hatte Glück, dass Süles Abschluss neben das Tor abgefälscht wurde (90.+4). Die letzte Dortmunder Chance machte Blaswich gegen den eingewechselten Reyna zunichte (90.+5).

Durch den zweiten Sieg in Folge distanzieren die Sachsen den BVB in der Tabelle erst einmal, für den BVB war es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.

Unter der Woche will der BVB in der Champions League im Duell mit Paris Saint-Germain den Gruppensieg perfekt machen (Mittwoch, 21 Uhr), bevor es am kommenden Samstag in der Bundesliga nach Augsburg geht (15.30 Uhr). Für RB Leipzig geht es am letzten Spieltag der CL-Vorrunde gegen die Young Boys Bern (Mittwoch, 18.45 Uhr) um nichts mehr, das Weiterkommen ist bereits gesichert. Am kommenden Samstagabend ist dann Hoffenheim im Rahmen des 15. Bundesliga-Spieltags zu Gast (18.30 Uhr).