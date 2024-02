Zum dritten Mal in dieser Saison treffen sich beide Teams. In der Hinrunde (1:3) verlor die TSG ebenso wie in der zweiten Pokalrunde (0:1). "Aller guten Dinge sind drei", bemüht Pellegrino Matarazzo ein Sprichwort. In den bisherigen Spielen habe seine Mannschaft "gut ausgesehen", deshalb lautet die Devise: "Nun wollen wir etwas Zählbares holen." Das gelang den Kraichgauern zuletzt gegen Dortmund allerdings fünfmal in Folge nicht. Gegen keinen anderen Verein wartet die TSG so lange auf Punkte