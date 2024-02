Doppelpack Beier: Hoffenheim bestraft BVB-Fehler eiskalt

Nach einem Fehler zu Beginn kam Dortmund gut ins Spiel, drehte dieses per Doppelschlag. Nach der Pause verlor der BVB den Faden und leistete sich weitere Fehler, die die TSG Hoffenheim eiskalt ausnutzte.

In den letzten fünf Duellen mit Borussia Dortmund sprang für die TSG Hoffenheim kein Punkt heraus, die Partie am 23. Spieltag ging für die Gäste aus dem Kraichgau aber perfekt los - allerdings unter gütiger Mithilfe der BVB-Defensive: Can spielte in der zweiten Minute unsauber am eigenen Strafraum quer zu Schotterbeck, der zudem nicht richtig entgegen ging. Bebou spritzte dazwischen und schloss eiskalt zur Führung ab.

BVB dreht die Partie

Trotz des frühen Schocks war es in der Folge das Team von Edin Terzic, das das Spiel bestimmte. Ohne Hummels (Magen-Darm) in der Startelf, dafür im Vergleich zum 1:1 in der Champions League bei der PSV Eindhoven mit Brandt, zeigte Dortmund direkt viel Zug zum Tor. Baumann musste nach einer Eckball-Variante gegen Sabitzer (7.) und nach einem schnellen Spielzug gegen Malen (20.) den Einschlag verhindern.

Bei zwei Standards war der Keeper in seinem 450. Bundesliga-Spiel dann aber chancenlos. Erst drückte Malen eine von Reus verlängerte Brandt-Ecke aus kurzer Distanz über die Linie (21.), dann wuchtete Schlotterbeck per Kopf einen Reus-Freistoß zum 2:1 in die Maschen (25.).

Tohumcu verpasst Ausgleich

Die TSG, bei der nach dem 0:1 gegen Union Brooks und Skov anstelle von Nsoki (Gelb-Rot) und Prömel (Innenbandverletzung im Knie) spielten, hätte zwar in Tohumcu fast die direkte Antwort parat gehabt (27.), war im ersten Durchgang über weite Strecken aber meist in der Defensive gebunden, denn Dortmund präsentierte sich weiter spielfreudig. Immer wieder leitete der BVB seine Angriffe über die Außenbahn ein, gegen Ende der ersten Hälfte ging den Hausherren allerdings die Zielstrebigkeit etwas verloren.

BVB wird fehlerhafter, Hoffenheim nutzt es aus

Nach der Pause schoben die Kraichgauer weiter in die Dortmunder Hälfte hinein, beim BVB schlichen sich Fehler im Aufbau ein. Einen ersten von Ryerson (Fehlpass am eigenen Strafraum) nutzte Beier nicht aus (57.). Als Füllkrug am TSG-Strafraum die Kugel verlor, schalteten die Gäste schnell um, Schlotterbeck fälschte Beiers Abschluss unhaltbar für Meyer ab (61.). Ein unsauberes Zuspiel von Schlotterbeck, der stark von Bebou bedrängt wurde, in Richtung Füllkrug sorgte für den nächsten entscheidenden Ballverlust. Grillitsch schickte Stach, Beier verwertete den Querpass eiskalt und drehte die Partie (64.).

Brooks hatte nach einer Ecke gar noch die Chance auf das vierte Hoffenheimer Tor, Meyer stand aber im Weg (73.). Der BVB brauchte etwas, um sich zu sammeln, Füllkrug meldete die Schwarz-Gelben wieder an: Der Schuss ging aber daneben und war auch die letzte Aktion des an diesem Tag glücklosen Stürmers (75.).

Kein Elfmeter für den BVB - Can lässt 3:3 liegen

Beim BVB kamen Moukoko, Bynoe-Gittens und Adeyemi auf den Platz, vor allem Comebacker Adeyemi sorgte für viel Schwung. Seine Zuspiele fanden aber meist keinen Abnehmer und so verteidigte die TSG den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase hinein. Dort hätte der BVB gerne einen Elfmeter gehabt, doch Schiedsrichter Marco Fritz als auch der VAR bewerteten Grillitschs Blocken mit angelegtem, hängendem Arm gegen Sabitzers Schuss als nicht elfmeterwürdig (82.).

Insgesamt fanden die Gastgeber nicht mehr zu ihrem schnellen und zielstrebigen Spiel aus Durchgang eins zurück. Reus zirkelte über das Tor (85.), nachdem Can freistehend über den Kasten geköpft hatte (90.+3), war die erste Dortmunder Niederlage im Jahr 2024 perfekt. Für die TSG, die die Fehler des BVB eiskalt ausnutzte, war es hingegen der erste Dreier nach zuvor acht erfolglosen Versuchen am Stück.

Am kommenden Samstag tritt Dortmund bei Union Berlin (15.30 Uhr) an. Hoffenheim hat am Sonntag Werder Bremen zu Gast (17.30 Uhr).