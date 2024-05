Double perfekt: Hoffenheims U 19 schlägt Dortmund und ist Deutscher Meister

Die U 19 der TSG Hoffenheim ist Deutscher Meister und sichert sich damit als erstes Team in dieser Altersklasse das Double. In einem offenen Finale gegen Dortmund hatte auch der BVB gute Chancen, doch am Ende setzte sich die spielerische Klasse der TSG durch.

Hoffenheims Jubel nach dem 2:1 durch Florian Micheler. IMAGO/Avanti