Kiew gewinnt Benefizspiel in Dortmund - 400.000 Euro für den guten Zweck

Borussia Dortmund hat das Benefizspiel gegen Dynamo Kiew mit 2:3 verloren. Wichtiger als das Ergebnis war aber zweifelsohne die symbolische Tragweite der Partie.

Das Sportliche und der Fußball standen vor rund 35.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park ohnehin im Hintergrund. Das eingenommene Geld, am Ende wurden es 400.000 Euro, soll in verschiedene Projekte zugunsten der Ukraine fließen.

Marco Rose setzte drei Tage nach der Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern auf eine Mischung aus Stammpersonal und Youngstern, so begannen einerseits Größen wie Reus und Haaland, andererseits aber auch Bynoe-Gittens, Semic, Pherai oder Taz, die bislang vermehrt in der 3. Liga oder der U 19 zum Einsatz kamen. Auf der Bank saß unter anderem der 20-jährige Alan Aussi, der aus der Ukraine vor zwei Monaten ins Ruhrgebiet flüchtete und seitdem mit der Zweitvertretung des BVB trainiert.

Bei Dynamo Kiew, das vom Rumänen Mircea Lucescu trainiert wird, standen zu Beginn acht aktuelle ukrainische Nationalspieler in der Startformation.

Für den amtierenden ukrainischen Meister war das Spiel beim BVB bei allen karitativen Hintergründen auch ein sportlicher Härtetest, da den Spielern seit Beginn des Kriegs natürlich Spielpraxis für die wichtigen Begegnungen mit der ukrainischen Nationalmannschaft fehlt.

Torreicher Auftakt - Aussi kommt nach einer halben Stunde

Folglich war der Wille der Gäste, die von den zahlreichen ukrainischen Fans im Stadion frenetisch gefeiert wurden, spürbar größer, sich sportlich zu beweisen.

Dennoch ging der BVB durch Youngster Bynoe-Gittens früh in Führung (4.), doch durch ein Traumtor von Buyalksyi (9.) und einen Stellungsfehler, der Vanat seinen Treffer ermöglichte (11.), drehte Kiew das Spiel schnell.

Auch danach war Dynamo das bessere Team und nachdem Shapalenko vom Punkt erst noch gegen Hitz das 1:3 verpasste (17.), machte es erneut Vanat noch vor der Pause besser und traf zum zweiten Mal an diesem Abend (35.). Bereits zuvor waren nach einer halben Stunde Moukoko und Aussi für Haaland und Akanji in die Partie gekommen.

Alan Aussi flüchtete vor zwei Monaten aus der Ukraine nach Dortmund und spielte gegen Dynamo Kiew. IMAGO/Kirchner-Media

Zur Pause wechselten beide Trainer munter durch, beim BVB bekamen noch mehr Akteure aus der zweiten Reihe eine Chance, darunter unter anderem Keeper Unbehaun und Rothe oder Fink. Letzterer holte kurz nach Wiederanpfiff einen Elfmeter heraus, doch Reinier scheiterte an Bushchan (54.).

Rothe trifft schon wieder - Auch abseits des Platzes ein Erfolg

Insgesamt wirkte die zweite Reihe der Dortmunder etwas aktiver und dominierte den zweiten Abschnitt, ohne dabei spielerisch groß zu glänzen. Dennoch war der Anschlusstreffer durch Rothe nach einer Ecke verdient (65.), Moukoko (66.) und erneut Rothe (69.) hatten sogar den Ausgleich auf dem Fuß (Moukoko) und Kopf (Rothe).

Chancen gab es in der Schlussphase auf beiden Seiten reichlich, letztlich blieb es aber beim Sieg der Ukrainer. Fernab des sportlichen wird die Veranstaltung von beiden Seiten aber als Erfolg angesehen werden, Hans-Joachim Watzkes Wunschsumme von 400.000 Euro wurde erreicht.

Für Kiew geht die Benefiz-Reise weiter, in den letzten Tagen und Wochen waren die Ukrainer bereits in Warschau, Istanbul und Cluj unterwegs, in zwei Tagen folgt die Partie bei Dinamo Zagreb (18 Uhr). Der BVB bekommt es am Samstag (15.30 Uhr) in der Liga mit dem VfL Bochum zu tun.