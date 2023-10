Das letzte Gastspiel der Bremer sorgte allerdings für eine Dortmunder Niederlage, die in die Ligahistorie einging. Nach 0:2-Rückstand bis in die 89. Minuten kam Werder noch zurück und gewann die Partie mit 3:2. Nie zuvor hatte eine Mannschaft einen Zwei-Tore-Rückstand so spät noch gedreht.