Durch den guten Start habe man "Selbstvertrauen tanken" können, sagte Edin Terzic vor der Partie bei DAZN und fügte grinsend an: "Es gibt etwas Besseres als zwei Siege in Folge und das sind drei Siege in Folge." Dafür müsse sein Team "beweisen, dass wir es konstant in jedem Spiel zeigen können". Gegen den VfL gewann der BVB nur eines der jüngsten fünf Duelle (drei Remis, eine Niederlage).