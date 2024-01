Füllkrug zweimal vom Punkt, einmal per Kopf: BVB holt dritten Sieg in Folge

Borussia Dortmund hat im dritten Spiel des Jahres den dritten Sieg eingefahren. Im kleinen Revierderby erwies sich der VfL Bochum aber als harte Nuss. Matchwinner für den BVB wurde Füllkrug, der mit drei Treffern maßgeblich für den 3:1-Sieg verantwortlich war.

Ins kleine Revierderby gegen Bochum ging Borussia Dortmund ersatzgeschwächt, zu den Langzeitverletzten gesellten sich kurzfristig auch noch die erkrankten Kobel, Brandt und Reus. Für die beiden Erstgenannten starteten im Vergleich zum 4:0 in Köln Meyer im Tor und Moukoko - immerhin waren Can und Hummels wieder im Kader.

BVB-Blitzstart

Trotz aller Personalprobleme begann die Partie für den BVB perfekt: Von Startelf-Rückkehrer Ordets (Loosli blieb bei den Gästen auf der Bank) sprang die Kugel Malen in den Lauf. Der Angreifer wurde von Riemann von den Beinen geholt, den folgenden Elfmeter verwandelte Füllkrug sicher (7.).

Der VfL, bei dem im Vergleich zum 1:0 gegen Stuttgart zu dem Wittek, Stöger und Broschinski anstelle von Bernardo (5. Gelbe Karte), Förster und Paciencia starteten, blieb trotzdem mutig, lief mitunter hoch an und versuchte vor allem über die Außenbahnen nach vorne zu kommen. Dortmund hatte zumeist den Ball, konnte zwar nicht jede Aktion der Gäste verteidigen, richtig gefährlich für Meyer wurde es aber nicht - auch weil der freistehende Masovic einen Schritt zu spät kam (9.) und Bochum trotz aller Bemühungen zu ineffektiv war.

Bochum bleibt bissig - Schlotterbeck grätscht ins eigene Tor

Etwas zwingender in der Offensive war der BVB, doch Riemann war bei Maatsens Versuch aus spitzem Winkel (16.) ebenso auf dem Posten wie bei Sabitzers Freistoß (36.). Danach wurden die Schwarz-Gelben aber passiver und leisteten sich vor der Pause einen entscheidenden Fehler: Meunier und Süle spielten hinten unsauber raus, Füllkrug verlor am Ende den Ball. Schlotterbeck grätschte Osterhages Hereingabe unglücklich vor dem verdutzten Meyer ins eigene Tor (45.). Eine artistische wie sehenswerte Rettungstat von Wittek verhinderte die postwendende Dortmunder Antwort (45.+3).

Auch nach der Pause zeigte das bislang so auswärtsschwache Bochum (nur sechs Punkte) ein gutes Spiel und hatte durch Osterhage (daneben, 51.) und Anwi-Adjei (Parade Meyer, 58.) weitere Chancen. Der BVB prallte mit seinen Versuchen immer wieder am Strafraum der Gäste ab, eine Unachtsamkeit nutzte Moukoko fast, doch Riemann lenkte die Kugel an den Außenpfosten (60.). Glück hatte Maatsen, dass Bero seinen Fehler im Aufbau nicht bestrafte (63.).

Füllkrug bringt Dortmund wieder in Front - und den Sieg

Richtung Schlussphase bekam das Dortmunder Spiel mehr Struktur und vor allem Tempo. Nach Maatsens Diagonalschlag nahm der unmittelbar zuvor eingewechselte Bynoe-Gittens Sabitzer mit. Die Flanke köpfte Füllkrug zum 2:1 ein (72.).

Der VfL versuchte es trotz des erneuten Rückstands weiter, in der Offensive fehlte es aber trotz der Einwechslungen von Hofmann und Paciencia (80.) an Durchschlagskraft. Die letzte gute Möglichkeit vergab der eingewechselte Kwarteng (87.). Schluss war aber noch nicht, denn die Partie endete, wie sie begonnen hatte: Mit einem Elfmeter für Dortmund. Diesmal hatte Gamboa Bynoe-Gittens gefoult, Füllkrug verlud Riemann erneut zum 3:1-Endstand (90.+1). Damit feierte der BVB den dritten Sieg in Serie, Bochum hingegen bleibt auswärts weiter harmlos und bei sechs Punkten stehen.

Dortmund ist bereits am Freitag wieder in der Bundesliga bei Aufsteiger Heidenheim gefordert (20.30 Uhr). Der VfL empfängt einen Tag später den FC Augsburg (15.30 Uhr).