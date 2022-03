Wolf lässt den BVB bei Haalands Comeback jubeln

Dortmund hat einen 1:0-Arbeitssieg gegen Bielefeld eingefahren. Unter dem Strich war es gegen mutige, aber harmlose Arminen ein solider Auftritt der Borussen, die sich zudem über das Comeback von Haaland freuen dürfen.

Dortmund hatte nach dem 1:1 in Augsburg vor zwei Wochen etwas länger Pause, da die Partie in Mainz aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei den 05ern verschoben werden musste, die Begegnung wird am Mittwoch nachgeholt. Trainer Marco Rose plagten vor der Partie einige Verletzungssorgen, dazu kamen die Ausfälle von Hummels und Guerreiro, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, und der des erkrankten Reus. Allerdings gab es auch gute Nachrichten: Haaland und Reyna waren nach Verletzungen wieder dabei, beide saßen zunächst auf der Bank.

Aber auch Bielefeld hatte Personalsorgen: Die Arminia musste coronabedingt auf sechs Profis sowie Cheftrainer Frank Kramer verzichten. Co-Trainer Ilia Gruev sprang ein. Bei den Gästen von der Alm gab es nach dem 0:1 gegen Augsburg, die zweite Niederlage in Folge, fünf Wechsel: Pieper, Bello, Schöpf, Hack und Lasme starteten für Nilsson, Ramos, Kunze, Castro und Klos.

Malen im Pech, Wolf schiebt ein

Die Partie begann offen, beide Mannschaften suchten gleich die Offensive. Die erste dicke Chance hatte Dortmund, Malens leicht abgefälschter Schuss landete am rechten Außenpfosten (8.). Die Arminen versteckten sich keineswegs, die Abschlüsse von Okugawa (14.) und Lasme (15.) waren jedoch zu zentral.

Genau in diese gute Phase der Gäste erzielten die Borussen das 1:0. Einen tollen Spielzug über Bellingham und Hazard vollendete Wolf im Zentrum (21.). Der Treffer tat dem BVB gut, denn fortan lief der Ball teils sehr ordentlich durch die eigenen Reihen, Wolf verpasste den Doppelpack (30). Eine Minute später zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert auf den Punkt, er hatte ein Handspiel von Hack gesehen. Nach Ansicht der Videobilder nahm er den Strafstoß zurück, der Bielefelder schoss sich nämlich selbst an.

Die Gäste blieben zwar weiter mutig und suchten die Offensive, die ganz dicken Möglichkeiten konnten sie sich allerdings nicht erspielen. So gab es vor der Pause nur noch zwei Distanzschüsse von Malen (41.) und Wolf (42.), die beide zu hoch waren.

Erneut hat Malen Pech

Nach der Pause kamen die Bielefelder gut aus der Kabine, aber wie bereits im ersten Durchgang fehlte im letzten Drittel und beim Abschluss die Klarheit. So war es erneut Malen, der die erste gute Chance hatte, er jagte den Ball an die Unterkante der Latte (59.). Die Partie war völlig offen, für den BVB feierten Torjäger Haaland sowie Reyna ihr Comeback, sie kamen für Malen und Hazard ins Spiel (63.). Aber auch das neue Duo konnte das BVB-Offensivspiel zunächst nicht beleben, es war eine absolut chancenarme zweite Hälfte.

Aber den Dortmundern reichte dieses 1:0 ja. Der BVB verteidigte solide und ließ gegen unter dem Strich mutige, aber viel zu harmlose Arminen nichts Entscheidendes mehr zu. Vorne verpasste Reyna zwar das 2:0 (82.), aber auch so reichte es zum völlig verdienten Heimsieg, der Dortmund wieder bis auf sieben Punkte an die Bayern ranbringt.

Dortmund spielt bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) wieder, das Nachholspiel in Mainz steht an. Auch Bielefelds nächster Gegner heißt Mainz, allerdings erst am Samstag (15.30 Uhr).