Drei Doppelpacker für eine Play-off-Runde: BVB schlägt Besiktas deutlich

Mit einem ungefährdeten 6:2-Sieg gegen Besiktas Istanbul hat sich die U 19 des BVB den zweiten Platz der Youth-League-Gruppe C gesichert und dank drei Doppelpackern den Einzug in die Play-offs sichergestellt.

Dortmunds Trainer Mike Tullberg änderte seine Startelf im Vergleich zum 9:1-Schützenfest gegen Fortuna Düsseldorf auf zwei Positionen: Kirsch stand für Ostrzinski (für den Kader der Profis nominiert) zwischen den Pfosten, Kapitän Lütke-Frie kehrte für Walz (Bank) in die Anfangsformation zurück.

Der frühe Rijkhoff trifft zum 1:0

In einer furiosen Anfangsphase landeten die Dortmunder sofort einen Doppelschlag: Bereits in der dritten Minute brachte Rijkhoff die Borussen mit der ersten Chance des Spiels in Führung, ehe Bynoe-Gittens kurz darauf auch die zweite Möglichkeit der Partie nutzte (5.). Dabei hätten in ersten Minuten noch mehr Tore fallen können, doch Fink vergab auf Dortmunder Seite (10.), bevor Demir im direkten Gegenzug die erste Gelegenheit der Gäste ausließ (11.).

Nachdem Rothe das dritte Tor der Gastgeber knapp verpasst hatte (30.), führte ein Schnitzer der BVB-Defensive zum Anschlussreffer der Türken durch Yagci (31.). Die Schwarz-Gelben zeigten sich jedoch unbeeindruckt und schlugen durch Kamara zurück, der die 3:1-Halbzeitführung besiegelte (39.).

Nach 30 Sekunden zur Vorentscheidung

Auch den zweiten Durchgang begannen die Hausherren wie die Feuerwehr und bauten ihre Führung nach nur 30 Sekunden durch Rijkhoffs zweites Tor aus (46.). Doch auch Besiktas zeigte sich schlagfertig und antwortete in der 55. mit dem 2:4 durch Ilkhan. Einer möglichen Aufholjagd nahm der zweite Doppelpacker, Bynoe-Gittens, umgehend den Wind aus den Segeln, indem er nach einem Fehler des türkischen Schlussmanns den alten Abstand wiederherstellte (63.).

Drei Doppelpacker folgen aufeinander

Gut zehn Minuten vor dem Ende legte dann auch noch Kamara per Abstauber nach (79.). Und als ob drei Doppelpacker allein nicht schon kurios genug wären, trafen die drei Doppeltorschützen auch noch in beiden Hälften in identischer Reihenfolge. Da in den Schlussminuten Rijkhoff (87.) und El-Zein (90.+3) weitere gute Chancen ausließen, blieb es beim 6:2.

Tore und Karten 1:0 Rijkhoff (3', Rechtsschuss, Fink) 2:0 Bynoe-Gittens (5', Linksschuss, Gürpüz) 2:1 Yagci (31', Linksschuss) 3:1 Kamara (39', Rechtsschuss, Fink) 4:1 Rijkhoff (46', Rechtsschuss) 4:2 Ilkhan (55', Kopfball, Terzi) 5:2 Bynoe-Gittens (63', Linksschuss) 6:2 Kamara (79', Rechtsschuss) Borussia Dortmund Kamara (54. ) Besiktas JK Göktug Baytekin (16. ) Dortmund Kirsch - Cisse, Collins, Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Lütke-Frie, Bynoe-Gittens , Gürpüz - Fink , Rijkhoff Dortmund Aufstellung Kirsch - Cisse, Collins, Kleine-Bekel, Rothe - Kamara , Lütke-Frie, Bynoe-Gittens , Gürpüz - Fink , Rijkhoff Einwechslungen 46. El-Zein für Gürpüz

65. Mengot für Bynoe-Gittens

69. Walz für Fink

82. Ludwig für Kamara Reservebank Dudek (Tor), Dühring, Husseck Trainer: Tullberg Besiktas Göktug Baytekin - Burak Selver Yildiz, Badra Cisse, Okan Agrap , Serkan Emrecan Terzi - Vardar, Delibas, Tiknaz , Ilkhan , Demir - Yagci Besiktas Aufstellung Göktug Baytekin - Burak Selver Yildiz, Badra Cisse, Okan Agrap , Serkan Emrecan Terzi - Vardar, Delibas, Tiknaz , Ilkhan , Demir - Yagci Einwechslungen 61. Aytug Batur Kömeç für Okan Agrap

78. Halil Çiçek für Ilkhan

82. Kilicsoy für Tiknaz

82. Oral für Yagci Reservebank Emir Ali Demlikoglu (Tor), Egemen Tutar, Emre Aydemir Schiedsrichter-Team Denys Shurman Ukraine Schiedsrichter-Team Denys Shurman Ukraine Spielinfo Zuschauer 395 Spielinfo Anstoß 07.12.2021, 14:00 Uhr Zuschauer 395

Der BVB sichert sich somit den zweiten Gruppenplatz und qualifiziert sich für die Play-offs. Am Sonntag (15 Uhr) kann die A-Jugend der Borussia im Viertelfinale des DFB-Junioren-Pokals also mit breiter Brust gegen Hannover 96 auflaufen.