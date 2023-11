Denn: Einerseits kommt der FCB mit dem blamablen Pokal-Aus (ganz spät kassiertes 1:2 in Saarbrücken unter der Woche) in den Signal-Iduna-Park gereist und will direkt wieder ein anderes Gesicht zeigen, andererseits haben beide Teams viel vorzuweisen im deutschen Oberhaus in dieser Saison. So sind sowohl die Münchner (sieben Siege, zwei Remis, 23 Punkte) als auch die Schwarz-Gelben (sechs Dreier, drei Unentschieden, 21 Zähler) noch gänzlich ungeschlagen als Verfolger von Spitzenreiter Leverkusen.