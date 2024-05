Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gewann der BVB am Mittwochabend gegen PSG (1:0), muss schon wieder am Dienstag in der französischen Hauptstadt zum Rückspiel antreten. Um einige Stammspieler zu schonen, kündigte Trainer Edin Terzic fürs Duell mit Augsburg an, "definitiv rotieren" zu wollen.