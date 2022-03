Bestes Abschneiden in der Youth League: BVB scheitert im Viertelfinale an Atletico

Der BVB stand erstmals im Viertelfinale der Youth League, wo gegen ein abgezocktes Atletico Endstation war. Zwei Elfmeter mit unterschiedlichem Ausgang machten den Unterschied.

Bradley Fink (li.) hätte Dortmund in Führung bringen können. IMAGO/Beautiful Sports

Dortmund startete im ersten Youth-League-Viertelfinale der Vereinsgeschichte motiviert und setzte Atletico früh unter Druck. In der furiosen Anfangsphase verpasste Fink nach einem Foul an Bynoe-Gittens vom Elfmeterpunkt die Führung - Alejandro Iturbe Encabo parierte stark (6.).

Das war ein Weckruf für die Gäste, die im Anschluss eine zehnminütige Drangphase hatten. Gefährlich wurde es vor dem Tor der Borussen aber nicht. Dafür musste auf der Gegenseite wieder der Madrider Torwart eingreifen: Semics Schuss klärte Alejandro Iturbe Encabo zur Ecke (25.).

Coulibaly spielt Ball und Gegner

Effizienter zeigten sich größtenteils tiefstehende Rojiblancos. Coulibaly ging im eigenen Strafraum gegen Salim El Jebari El Hannouni zu ungestüm in den Zweikampf, sodass Schiedsrichter Julian Weinberger erneut auf den Punkt zeigte. Anders als Fink behielt Javier Curras Caballero die Nerven und traf zur Führung (31.). Da die Borussen im weiteren Verlauf gegen die engmaschige Atletico-Defensive Schwierigkeiten hatten, Chancen zu kreieren, blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Nach dem Wiederanpfiff taten sich die Gastgeber weiterhin schwer: Bis zum letzten Drittel ließ Atletico die Dortmunder gewähren, packte aber in der gefährlichen Zone kurz vor dem Strafraum entschlossen zu.

Alu-Pech für Bynoe-Gittens

Aus diesem Grund lief die Zeit runter - ohne große Möglichkeiten für die Borussen. Erst in der Schlussphase hatte ein Großteil der 19.300 Zuschauer im Signal-Iduna-Park den Torschrei auf den Lippen. Aber ein Bynoe-Gittens-Freistoß klatschte nur an die Latte (71.).

Nur fünf Minuten später tauchte Fink frei vor Alejandro Iturbe Encabo auf. Seinen Heber klärte David Navarro Exposito vor der Linie - der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt, weil Fink zuvor im Abseits gestanden hatte.

Dortmunds Trainer Tullberg wechselte offensiv und brachte unter anderem Rijkhoff, der kurz vor dem Ende im Mittelpunkt stehen sollte: Nach einem Konter über Fink und Rothe verzog der Joker freistehend aus elf Metern (89.). Da Atletico in der Nachspielzeit die zahlreichen Standards des BVB wegverteidigte, endete die Dortmunder Reise im Viertelfinale - trotzdem war es das bisher beste Abschneiden der Borussia in diesem Wettbewerb.

Tore und Karten 0:1 Javier Currás Caballero (31', Foulelfmeter) Tore und Karten 0:1 Javier Currás Caballero (31', Foulelfmeter) Borussia Dortmund Coulibaly (29. ), Fink (74. ) Atletico Madrid Javier Currás Caballero (45. + 3 ), Martin (90. + 5 ) Dortmund Ostrzinski - Collins, Husseck , Coulibaly - Semic, Kamara , Lütke-Frie, Rothe, Gürpüz , Bynoe-Gittens - Fink Dortmund Aufstellung Ostrzinski - Collins, Husseck , Coulibaly - Semic, Kamara , Lütke-Frie, Rothe, Gürpüz , Bynoe-Gittens - Fink Einwechslungen 61. Bamba für Husseck

66. Rijkhoff für Gürpüz

82. El-Zein für Bynoe-Gittens

82. Cisse für Kamara Reservebank Zacharias (Tor), Mane, Ludwig Trainer: Tullberg Atletico Alejandro Iturbe Encabo - Diez, Ibrahima Vaniel Cámara Silva, Ilias Kostis, David Navarro Expósito, Corral - Javier Currás Caballero , Aitor Gismera Monge, Barrios - Martin , Salim El Jebari El Hannouni Atletico Aufstellung Alejandro Iturbe Encabo - Diez, Ibrahima Vaniel Cámara Silva, Ilias Kostis, David Navarro Expósito, Corral - Javier Currás Caballero , Aitor Gismera Monge, Barrios - Martin , Salim El Jebari El Hannouni Einwechslungen 52. Rubén Valdera Martínez für Javier Currás Caballero

72. David Vilán Alonso für Salim El Jebari El Hannouni Reservebank Aitor Cabezas Perez, Álvaro Moreno Oliva, Javier Boñar Franco, Lucas Ricoy Serrano, Marcos Denia Díaz Schiedsrichter-Team Julian Weinberger Österreich Schiedsrichter-Team Julian Weinberger Österreich Spielinfo Stadion Signal-Iduna-Park Spielinfo Anstoß 16.03.2022, 16:30 Uhr Stadion Signal-Iduna-Park Dortmund

Einige Spieler des Kaders haben übrigens in der kommenden Spielzeit erneut die Möglichkeit, Geschichte in der Youth League zu schreiben: Rothe, Collins, Bynoe-Gittens, Rijkhoff, Walz, Kamara, Husseck, Cisse, Bamba und Mane sind in der nächsten Saison noch für die U 19 spielberechtigt.