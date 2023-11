Dortmund fliegt mit großen Hoffnungen nach Italien

Borussia Dortmund spielt am Dienstagabend in der Champions League. Gegner ist die AC Mailand. Wenn die Dortmunder gewinnen, können sie schon das Achtelfinale perfekt machen, obwohl die Gruppenphase noch gar nicht vorbei ist.

Die Fußballer von Borussia Dortmund haben die wohl schwerste Gruppe erwischt. Sie messen sich derzeit in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) mit den besten Vereinen aus ganz Europa. Fachleute finden: Der BVB schlägt sich dabei ziemlich gut!

BVB aktuell Tabellenführer

Momentan steht der BVB in der Gruppe sogar auf Platz eins. Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste Spiel an. Das Team aus Dortmund trifft auf den AC Mailand aus Italien. "Als Tabellenführer nach Mailand zu fahren, haben wir uns erarbeitet in den letzten Wochen", sagte der Sportdirektor Sebastian Kehl. Mit dem AC Mailand warte aber eine heftige Aufgabe.

Süle ist krank

Falls der BVB gewinnt, ist er sicher im Achtelfinale der Champions League. Darauf hoffen nun die Fans. Doch ob das wirklich klappt? Der Verein muss auf Fußball-Nationalspieler Niklas Süle verzichten. Der ist krank geworden. Mittelstürmer Sébastien Haller und Flügelspieler Karim Adeyemi jedoch waren beim Flug nach Italien dabei.