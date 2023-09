Dortmund: Die Geister der Vergangenheit sind zurück

Anstatt nach dem Spiel gegen den Aufsteiger aus Heidenheim an der Tabellenspitze zu thronen, befindet sich der BVB früh in der Saison in einer angespannten Situation. Das 2:2 nach einer 2:0-Führung sorgt für Wut bei den Fans - und maximalen Frust bei Trainer Edin Terzic.

Aufgereiht stehen die Spieler am späten Freitagabend vor der Südtribüne. Die Hände in die Hüfte gestemmt, die Köpfe gesenkt. Wie am 27. Mai 2023. Wie nach der verpassten Meisterschaft gegen Mainz. Doch anders als vor drei Monaten ist die Stimmung im Stadion diesmal eine gänzlich andere. Diesmal pfeifen viele Fans des BVB ihre Spieler aus anstatt sie zu trösten. Laut und unerbittlich. Das 2:2 gegen den Aufsteiger aus Heidenheim sorgt für Enttäuschung, für Frust, für Wut. All das muss raus in diesen Minuten nach dem zweiten Remis im dritten Saisonspiel. Und der dritten enttäuschenden Leistung der Dortmunder in Serie nach dem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen Köln und dem ernüchternden 1:1 in Bochum.

BVB-Trainer Edin Terzic verfolgt das Geschehen nahe der Mittellinie. An seiner Seite seine Assistenten Sebastian Geppert und Armin Reutershahn. Auch sie: enttäuscht, ernüchtert, gefrustet. Sicher war man sich bei den Schwarz-Gelben unter der Woche, dass man am Freitagabend als temporärer Tabellenführer ins Wochenende starten würde. Stattdessen ist der BVB bereits früh in dieser Saison in eine Druck-Situation geraten, die die Verantwortlichen unbedingt vermeiden wollten.

Haller enttäuscht und foult plump

Zunächst hatte es durchaus gut ausgesehen für die Heimmannschaft. Zumindest mit Blick auf den Spielstand. Dank zweier Tore von Julian Brandt (7.) und Emre Can (15., Handelfmeter) lief eigentlich alles nach Plan. Doch anstatt den Aufsteiger durch eine konsequentere Chancenverwertung komplett aus dem Spiel zu nehmen, lud der BVB die Heidenheimer ein. Vor der Pause war das noch unbestraft geblieben, obwohl sich bereits da bedenkliche Lücken in der Hälfte des BVB aufgetan hatten.

Doch wer von den Dortmundern hoffte, die Pause würde das wilder werdende Spiel beruhigen, der wurde getäuscht. Der BVB erspielte sich zwar weiter teils sehr gute Tormöglichkeiten, verpasste aber fahrlässigerweise die Entscheidung - und das sollte sich rächen. Erst traf Eren Dinkci (61.), dann - nach endlos lang erscheinenden sechs Minuten VAR-Überprüfung - Tim Kleindienst per Foulelfmeter (82.), nachdem der komplett enttäuschende Sebastien Haller in aller Plumpheit den früheren Dortmunder Jan-Niklas Beste im eigenen Strafraum umgerissen hatte.

"Wilde, wilde Fehler"

"Wir führen 2:0, dann musst du auf das dritte Tor gehen und das Spiel killen", bilanziert Brandt später, als er sich nach dem bitteren Gang zur Südtribüne den Medien stellt. Stattdessen habe seine Mannschaft "wilde, wilde Fehler" gemacht. "Da muss man sich am Ende an den Kopf fassen, dass es sogar noch 2:2 steht." In der Tat: Zwar besaß der eingewechselte Felix Nmecha mit seinem Lattenschuss die größte Chance der zwölfminütigen Nachspielzeit (90.+10), doch mehrfach waren die Heidenheimer gegen teils stehend K.o. wirkende Dortmunder in Überzahl in Richtung von Gregor Kobel gelaufen. Nichts war zu sehen von einer Spielkontrolle des Vize-Meisters, von einer höheren individuellen Qualität, von der Ruhe und Souveränität, die ein Topteam auszeichnen.

"Spitzenmannschaften passiert so etwas nicht"

Terzic bringt es auf den Punkt, als auch er nach einem kurzen Gang in die Kabine erkennbar gezeichnet bei DAZN vors Mikrofon tritt: "Spitzenmannschaften passiert so etwas nicht. Uns passiert es wiederholt." Oft hatten die Dortmunder in der Vorbereitung davon gesprochen, die Fehler der Vorsaison nicht zu wiederholen. Nicht wieder der Musik hinterherzulaufen in der Hinrunde, gleich anzuknüpfen an die oft starken Leistungen der ersten Jahreshälfte 2023. "Jetzt", sagt Terzic, "passiert uns das wieder." Seine Mannschaft müsse begreifen, dass es immer um den Sieg gehe, dass man alles dem Sieg unterordnen müsse. "Das ist uns heute wiederholt nicht gelungen."

Dann blickt Terzic zurück auf das bittere Ende der Vorsaison, auf die Tränen und die Leere nach dem verpassten Titel. "Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir gestärkt aus Phasen herausgehen können, wenn es mal holprig wurde. Wir haben aber auch gespürt, wie weh es am Ende tun kann, wenn man es nicht schafft, alles aufzuholen", sagt er und zieht ein bitteres Fazit nach einem Spiel, in dem seine Mannschaft sich mal wieder selbst im Weg stand: "Wenn wir damit nicht aufhören, dann wird es schwer, irgendwann mal etwas zu feiern."

Füllkrug "kann die Pfiffe verstehen"

Zum bitteren Dortmunder Tag gehört, dass auch Niclas Füllkrug, der tags zuvor von Werder Bremen verpflichtete Torschützenkönig der Vorsaison, den Rückfall nicht abwenden konnte. Bei seiner Einwechslung noch beklatscht und bejubelt, steht auch er nach dem Schlusspfiff neben seinen neuen Mitspielern und bekommt das Pfeifkonzert ab. "Ich kann die Pfiffe ein Stück weit verstehen", sagt er - und liegt damit auf Linie mit Terzic, der in der Pressekonferenz Verständnis für die Reaktion der Fans äußert: "Ich kann sowohl die Wut als auch die Frustration komplett verstehen. Ich spüre sie genauso."

Am Samstag, kündigt der BVB-Trainer an, werde man sich zusammensetzen und über das Spiel und die wiederkehrenden Fehler sprechen. Anschließend geht seine Mannschaft auseinander. Ein Großteil des Kaders ist in der Länderspielwoche unterwegs. Die Möglichkeit zur Korrektur des verheerenden Eindrucks von Freitagabend besteht erst wieder in zwei Wochen beim SC Freiburg.

Die Kritik wird nicht leiser

"Erklärbar", sagt Sebastian Kehl, als Mitternacht naht, "ist es für uns alle nicht. Es darf uns einfach nicht passieren." Dortmunds Sportdirektor, der bei seinen Ausführungen regelrecht ratlos wirkt, weiß, wie unruhig es nun werden wird. Zumal das Umfeld ohnehin bereits nervös war in den vergangenen Tagen. Die Sommer-Transferphase mit den vier Einkäufen Füllkrug, Nmecha, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini rief schon vor dem Heidenheim-Spiel Kritik hervor, weil offensichtliche Baustellen in der Defensive - die quantitativ dünne Besetzung der Innen- und Außenverteidigung - nicht behoben wurden. Sie dürfte nicht leiser werden in den kommenden Tagen. Die Probleme allerdings liegen tiefer. Die Geister, die der BVB in der vergangenen Rückrunde vertrieben zu haben glaubte, sind zurück.