Dortmund auf dem Handy, die EM im Kopf: So arbeitet Nmecha am Comeback

Er schuftet schwer an seinem Comeback. Lukas Nmecha will im Jahr 2024 wieder angreifen - beim VfL Wolfsburg und in der Nationalmannschaft. Erstmals nach seiner Knie-OP im August spricht der 24-Jährige über seine aktuelle Leidenszeit.

Er läuft schon wieder, wenn auch noch nicht auf dem Rasen. Aber im sogenannten "Alter G", einem Laufband, auf dem das eigene Körpergewicht in einer Art Kapsel fast bis zur Schwerelosigkeit reduziert werden kann, macht Lukas Nmecha bereits seine Meter. "Schon mit 80 Prozent Körpergewicht", verrät der Stürmer, der überzeugt ist: "Es geht alles in die richtige Richtung." In kleinen Schritten. "Wir bauen langsam auf, damit das Knie so wenig wie möglich reagiert."

Ein Teil der Patellasehne war abgestorben

Das Knie, die große Problemstelle des Wolfsburger Angreifers. Besser gesagt: die Patellasehne. Im November 2022 hatte er sich da einen Anriss zugezogen, somit die WM in Katar und aufgrund von Folgeproblemen auch weite Teile der Rückserie verpasst. In der Sommervorbereitung griff Nmecha nach einer konservativen Behandlung wieder an - bis zum ersten Pflichtspiel. Im DFB-Pokal bei Makkabi Berlin (6:0, Nmecha traf nach acht Minuten noch zur VfL-Führung) verletzte er sich erneut. Und diesmal entschied sich der Spieler zusammen mit den Ärzten für eine Operation. Dr. Christian Fink nahm diese in Innsbruck vor, entfernte ein kleines Stück der Patellasehne. "Die", berichtet Nmecha, "war abgestorben." Lachend sagt er: "Unfreiwillig habe ich noch ein kleines Medizinstudium absolviert."

Das Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen

Er kann wieder lachen, nachdem ihn die erneut negative Diagnose anfangs hart getroffen hatte. "Man redet viel mit der Familie, auch mein Glaube hat mir sehr geholfen", berichtet der Stürmer, der schnell neuen Mut fasste. "Als ich ein, zwei Wochen nach der OP wieder im Kraftraum war, Fortschritte gemacht habe, war ich wieder drin, wollte die nächsten Schritte machen." Das Licht am Ende des Tunnels ist bereits zu sehen. Klar ist: "In diesem Jahr werde ich auf jeden Fall nicht mehr spielen", betont Nmecha. Aber dann, wenn im neuen Jahr die Vorbereitung beginnt, vielleicht auch erst Ende Januar, Anfang Februar, will er wieder dabei sein.

"Ich habe mich bei Hansi Flick bedankt"

Es bliebe noch ausreichend Zeit, sowohl dem VfL in der Rückserie als auch der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM zu helfen. Das Turnier habe er natürlich im Kopf, sagt Nmecha, wenngleich er vom neuen Trainerteam rund um Julian Nagelsmann bislang noch nichts gehört habe. Von Ex-Bundestrainer Hansi Flick wiederum hat sich der Offensivmann, der unter ihm sieben Länderspiele absolviert hat, verabschiedet. "Ich habe mich bei ihm bedankt."

Weiterhin intensiver Kontakt zu Bruder Felix

Für Nagelsmann muss sich Nmecha erst mal wieder in Szene setzen. "Ich muss halt gut starten", sagt er entspannt und berichtet unverändert von seinem Traum, bei der Europameisterschaft gemeinsam mit Bruder Felix im deutschen Aufgebot zu stehen. Dass dieser im Sommer die Bruder-WG in Wolfsburg verlassen hat und zu Borussia Dortmund gewechselt ist, hat Lukas gut verkraftet.

"Viel gekocht hat er eh nicht", erzählt er, "man gewöhnt sich schnell daran, alleine zu wohnen." Der Kontakt zu seinem Bruder ist unverändert intensiv. Und hat aus dem Wolfsburger einen kleinen BVB-Sympathisanten werden lassen. "Wenn ich Wolfsburg auf dem Fernseher schaue, läuft Dortmund parallel auf der App." Bald will Lukas Nmecha selbst wieder spielen. Zufrieden sagt er: "Ich liege voll im Plan."