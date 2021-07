Dorsch: "Zu Thiago habe ich immer aufgeschaut"

Augsburgs Neuzugang Niklas Dorsch spricht im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe) über seine Ausbildung beim FC Bayern und erklärt, was er am Ex-Münchner Thiago bewundert.

Mit 14 wechselte Dorsch in die Jugend des FC Bayern, mit 17 unterschrieb er einen Profivertrag, mit 20 debütierte er in der Bundesliga – und erzielte beim 4:1 gegen Frankfurt im April 2018 gleich sein erstes Tor. Den Durchbruch bei den Profis schaffte der Mittelfeldspieler in München allerdings nicht, er spielte meist in der zweiten Mannschaft und entschied sich deshalb für einen Wechsel. "Die Regionalliga war nicht mein Anspruch, ich wollte nach oben kommen", blickt Dorsch zurück.

Die Zeit in München bezeichnet der U-21-Europameister als lehrreich, weil er im Training bei den Profis mit den Besten üben konnte. "Das hat brutal geholfen für meine Entwicklung", sagt Dorsch. "Zu Beginn ist es als junger Spieler natürlich nicht einfach. Du schaust dich in der Kabine um und siehst die großen Stars links und rechts. Das hat etwas gedauert, aber die Jungs nehmen einen gut auf."

Dorsch schwärmt von Thiago

Besonders orientiert hat sich Dorsch an Mittelfeldspieler Thiago, der inzwischen für den FC Liverpool spielt. "Fußballerisch, auch auf meine Position bezogen, war Thiago schon immer ein Spieler, zu dem ich aufgeschaut habe, bei dem ich mir auch einiges abschauen wollte. Das ist absolute Weltklasse, da willst du natürlich hin", schwärmt Dorsch. "Wenn du es hautnah miterlebst, weißt du auch, was dahintersteckt. Diese Eleganz, wie er mit dem Ball umgeht, in welchen Räumen er sich bewegt. Ohne zu schauen, weiß er, was hinter ihm passiert. Das sind Fähigkeiten, die es nicht so oft gibt auf der Welt. Er weiß mit diesen Gaben perfekt umzugehen."

So sieht Weinzierls Plan mit Dorsch aus

Beim FC Augsburg will Dorsch sich nun selbst in der Bundesliga etablieren und in eine Führungsrolle wachsen. "Mit dem FCA habe ich den perfekten Verein gefunden", findet er. Auch weil Trainer Markus Weinzierl ihm einen Plan aufgezeigt habe: "Er sieht mich klar auf der Sechserposition und erwartet, dass ich Verantwortung übernehme. Das ist mein Ziel, auch wenn ich noch zu den Jüngeren gehöre. Aus meiner Position heraus kann man viel steuern. Ich erwarte auch von mir, dass ich meine fußballerischen Qualitäten einbringe", sagt der 23-Jährige.

Zudem erklärt Dorsch, welche Rolle die Trainer Jupp Heynckes, Frank Schmidt und Stefan Kuntz für seine Entwicklung spielten, was er in einer turbulenten Saison mit drei Trainerwechseln bei KAA Gent gelernt hat und was er dem deutschen Team bei Olympia in Japan zutraut. Das komplette Interview lesen Sie in der kicker-Montagsausgabe – hier auch als eMagazine.