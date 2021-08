Dorsch: "Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht"

Mit viel Mühe setzte sich der FC Augsburg im DFB-Pokal mit 4:2 gegen Fünftligist Greifswald durch. Der Auftritt an der Ostsee zeigte auf, was für den Start in die Bundesliga besser werden muss.

Schlechter hätte die Partie für den FCA kaum beginnen können. Nach einem Fehlpass von Neuzugang Niklas Dorsch ließen sich die aufgerückten und schlecht gestaffelten Augsburger auskontern. 0:1 stand es nach nicht mal zwei Minuten. "Wir sind schlecht gestartet, das war auch meine Schuld. Ich habe einen schlechten Pass gespielt, das darf so nicht passieren", gab Dorsch zu und machte deutlich: "Wir müssen solche Fehler ganz schnell abstellen."

Die frühe Führung spielte Greifswald in die Karten, der Außenseiter wehrte sich vor 4337 Zuschauern im Volksstadion leidenschaftlich. "Das war Pokal pur, wie man es sich eigentlich nicht wünscht als Favorit", meinte Felix Uduokhai und gab zu: "Wir haben uns schwergetan, die Abläufe klar auszuspielen und hinter die Kette zu kommen."

Augsburg übernahm zwar die Kontrolle, doch technische Fehler und zu wenig Tempo ließen die Bemühungen gegen einen tiefstehenden Gegner zunächst behäbig und schwerfällig erscheinen. "Greifswald hat physisch stark und taktisch clever agiert", lobte FCA-Coach Markus Weinzierl den Underdog. Erst nach rund 30 Minuten, als die Kräfte des Oberligisten schwanden, kam Augsburg zu einer Reihe von klaren Chancen, ließ aber zu viele davon liegen.

Vor allem André Hahn und Iago waren über die Außenbahnen an zahlreichen Angriffen beteiligt, Verteidiger Frederik Winther traf in seinem ersten Pflichtspiel für Augsburg per Abstauber zum Ausgleich, Florian Niederlechner und Fredrik Jensen sorgten für die Führung. Doch unmittelbar nach dem 3:1 leistete sich der FCA eine weitere Unaufmerksamkeit, die prompt zum zweiten Gegentor führte.

"Wir müssen das eine oder andere Tor mehr machen, aber auch in der Defensive besser stehen. Das zweite Tor kriegen wir zu leicht, die Konterabsicherung war nicht gut, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht", bilanzierte Dorsch, der seine Fähigkeiten in einigen Szenen aufblitzen ließ. Zum Beispiel mit einem Schuss an die Latte (51.) oder einem feinen Zuspiel auf Hahn, der per Heber zum 4:2 traf.

Auch Uduokhai sah "viele Dinge, die wir aufarbeiten müssen", etwa den "Zugriff nach Ballverlusten", aber auch das Herausspielen und Verwerten von Chancen. "Wir haben Ansatzpunkte, uns zu steigern", meinte auch Weinzierl. Doch das Wichtigste aus seiner Sicht war: "Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt, das war der Auftrag."

Augsburg schlug den Greifswalder FC völlig verdient, aber nicht so souverän, wie man es von einem Bundesligateam erwarten darf. Angesichts des Spielverlaufs musste der FCA froh sein, dass er nicht auf einen Dritt- oder Vierligisten traf, der länger und besser hätte dagegenhalten können. Dann wäre die Gefahr für eine Blamage mit einem Auftritt wie diesem groß gewesen.